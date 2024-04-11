民眾黨麥寮輔選軍團海報果然沒有她 蔡璧如：最討厭說謊的人

雲林麥寮鄉長4月13日補選，民眾黨主席柯文哲率18人軍團南下輔選，前立委蔡壁如沒在海報上，她在臉書怒嗆「最討厭說謊的人和事，尤其討厭有人故意支支吾吾對媒體放話，不但不能解決問題，只會惡化問題」。

民眾黨派出林宜豊參選麥寮鄉長，民眾黨出動輔選。蔡壁如4月5日在大甲鎮瀾宮外等候柯文哲私聊，蔡壁如抱怨黨祕書長周榆修故意讓支持者以為她與柯文哲作對，江和樹直播沒關麥克風，私聊內容全公開。

江問蔡「壁如姊今天有去六輕嗎？」蔡壁如回應，「你們祕書長（周）下命令，說不準、嚴禁蔡壁如去麥寮啊！」，民眾黨的內鬥再度浮出檯面。事後周榆修對外說「絕無此事」，柯文哲也告訴媒體「誤會」。蔡壁如還透露將真前往麥寮為林宜豊站台。

不料今天蔡壁如在臉書發文，因民眾黨各社群發出圖卡宣傳，站台演講者有江和樹，沒有蔡壁如。

蔡壁如表示，有人故意支支吾吾對媒體放話，不但不能解決問題，只會惡化問題。她貼上一段報導內容，指「人證、物證都那麼清楚存在，輕易就可以被揭穿的謊言，難道要硬把黨的形象也賠下去嗎？」

她說曾經負責中南部黨務工作多年，中南部人脈很熟悉，週五晚上她當然會去麥寮，而且兩地（虎尾）的候選人都是她的好朋友，好朋友選舉，下班後奔去情義相挺，不是應該做的嗎？

「現在不是我不去」，看看宣傳海報上根本沒有她，「很明顯是有人早就不想讓我去」、「真的很心酸」。

她說，雖然身為連尾牙都沒份的「阿信」，她還是會去為林宜豊加油打氣，不論如何，黨的提名人本該熱忱相挺，不是嗎？

蔡壁如貼上報導內容：黨內人士透露，柯文哲錄好推薦影片後，便通知雲林縣黨部主委林靖冠、民眾黨雲林縣議員陳乙辰，表達民眾黨方向是要挺林嘉弘，然而蔡壁如卻在沒有向黨中央報備的情況下，3月8日幫無黨籍對手黃美瑤站台、一同發放康乃馨，引發地方質疑民眾黨態度錯亂，有「雙押寶」風聲。