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氣候異常減產逾百年樹齡「荔枝王」也難逃 果農：欠收嚴重
入冬至今氣候異常，2月出現高溫，中南部荔枝、龍眼樹無法順利開花結果，收成量大減，嘉義縣正受理荔枝、龍眼天災救助申報；嘉義市後庄里圓林仔社區2棵160多歲珍貴老荔枝樹，枝苗繁殖逾萬株遍布全台，是黑葉品種荔枝開山祖，「荔枝王」年年結實纍纍，今年也減產，果農紀坤良說，「產量只剩3成，很久沒碰到這種異常天氣欠收！」
每年5、6月荔枝產季，荔枝王結實纍纍，豐產，社區舉辦「荔枝王祭，今年減產辦不成，市府建設處農牧科說，市區荔枝、龍眼災損程度達3成以上，符合天災救助，完成勘災報農糧署公告，受理申報救助。
嘉義農試分所研究員兼園藝系主任張哲瑋說，氣候異常，忽冷忽熱，開花不正常，花穗帶葉比例高，影響結果。荔枝是夏季盛產水果，台灣栽培約1萬2800餘公頃，主要分布新竹以南，年產值約達17億以上，荔枝產期從5月至7月中旬，由南往北順移，品種以黑葉為主占全部面積9成。
圓林仔2棵市府列管逾百年珍貴老荔枝樹，高聳挺拔，荔枝王主人、前社區理事長紀坤良說，荔枝園種20多棵，其中2棵160多歲最老，是祖先從大陸福建帶來栽種，養活紀家三代，以往老荔枝樹每棵產量逾千台斤，今年剩不到3成，從荔枝王分枝樹苗子孫分布全台，「荔枝王是黑葉荔枝之母」。
他說，荔枝王樹形高大，以前為防蟲害用蚊帳包覆果實，平均10粒才剩1粒可食用，每斤10多元，約當年工人1天工資，是有錢人才吃得起的水果，當年他父親腦筋動得快，以枝條包覆法技術繁殖枝苗，每天20多名工人負責枝苗生產，每枝賣10至15元，銷售枝苗逾萬。張哲瑋說，黑葉荔枝樹最長壽紀錄活到300多年，荔枝王非最高壽，只要管理得當，未遭病蟲害，荔枝可年年生產。
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