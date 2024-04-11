聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林補選倒數 麥寮4腳督激戰

聯合報／ 記者陳苡葳陳雅玲／雲林報導
雲林縣麥寮鄉長、虎尾鎮長補選將於本周六13日投票，雲林縣選舉委員會表示，預估晚上6時半前可完成開票。記者陳雅玲／攝影
雲林縣麥寮鄉長、虎尾鎮長補選將於本周六13日投票，雲林縣選舉委員會表示，預估晚上6時半前可完成開票。記者陳雅玲／攝影

雲林虎尾鎮長、麥寮鄉長補選倒數，尤其麥寮鄉4腳督激戰，包括民眾黨在這波全國補選中唯一徵召的林宜豊，黨主席柯文哲連日Longstay強勢為他爭取曝光，兩人昨到霄仁厝的種蔥大場體驗一日蔥農，被視為踏入無黨對手許忠富大本營。其他候選人部分，許忠富頻打空戰，國民黨許志豪、無黨許留賓則猛攻陸戰，穿梭大街小巷拜票

雲縣選舉委員會公布，麥寮鄉長補選可投票人數3萬9665人，虎尾鎮長補選可投票人數5萬7224人。雲林上次鄉鎮市長補選是2011年斗六市長補選，當時投票率45.7%，1名候選人幕僚說，此次虎尾和麥寮分別4人參選，競爭激烈，但剛過完清明連假，返鄉投票意願恐怕仍難衝高。

柯文哲連日在雲林辦廟口開講，也到早市拜票、參訪農漁等產業，昨第6天，一早與林宜豊至霄仁厝一家種蔥大場，場主陳健邦指導如何洗蔥、綁蔥；柯預計今下午與林掃街、晚間到麥寮夜市拜票。

國民黨提名由綠轉藍的許志豪，昨和妻子兵分兩路，到各村莊拜票，黨主席朱立倫預計今下鄉陪同掃街。

麥寮前鄉長許忠富雖為民進黨員，這次以無黨籍獨立參選，以空戰出招，連日在臉書粉絲頁曝光短影音，盼吸引年輕族群目光；親綠的無黨籍議員許留賓也到各地活動中心拜票、傾聽民意。

投票率 拜票 鄉長

延伸閱讀

麥寮補選陷激戰！柯文哲Longstay雲林第6天 直搗綠營本命區當蔥農

雲林虎尾鎮長、麥寮鄉長補選競爭激烈 本周六投票率難估計

賴政府內閣人事出爐 柯文哲雲林Longstay被問這題妙回

蘇治芬提告誹謗維護名譽 黃國昌反嗆「放馬過來沒有在怕」

相關新聞

搶台南400市民卡大當機 民眾哀號

因應台南400活動，市府推出「台南400」紀念版市民卡，跟一般版同樣整合公共運輸、圖書館借還書等市政服務，還多了T-PA...

雲林補選倒數 麥寮4腳督激戰

雲林虎尾鎮長、麥寮鄉長補選倒數，尤其麥寮鄉4腳督激戰，包括民眾黨在這波全國補選中唯一徵召的林宜豊，黨主席柯文哲連日Lon...

迎4月雪 嘉市、雲林古坑周末賞桐趣

嘉義市後花園、後庄里圓林仔社區因今年氣候偏暖，桐花提前綻放，市府本周末在此辦「憶桐趣」桐花祭活動；另，雲林古坑鄉荷苞山桐...

搶先感受四月雪 嘉義市桐花祭13日浪漫登場

2024嘉義市桐花祭將於13日起、一連2天在後庄里圓林仔社區幸福山丘登場，結合小農市集、不插電音樂會，讓民眾搶先感受桐花...

台南溪北唯一百年老市場 佳里中山市場爭取優化改善

傳統市場除了人情味，也有傳承多代的名店及攤位，有些甚至已有百年以上歷史，台南市就有東菜市、西市場、鴨母寮、水仙宮及佳里中...

古坑桐花公園「抗疫成功」花開6成 4月13日重啟迎客

雲林縣古坑鄉荷苞山桐花公園裡的桐花是全台最早綻放地區，目前花開6成，連日已吸引許多登山客及團體遊客前來賞花，去年該公園因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。