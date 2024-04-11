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雲林補選倒數 麥寮4腳督激戰
雲林虎尾鎮長、麥寮鄉長補選倒數，尤其麥寮鄉4腳督激戰，包括民眾黨在這波全國補選中唯一徵召的林宜豊，黨主席柯文哲連日Longstay強勢為他爭取曝光，兩人昨到霄仁厝的種蔥大場體驗一日蔥農，被視為踏入無黨對手許忠富大本營。其他候選人部分，許忠富頻打空戰，國民黨許志豪、無黨許留賓則猛攻陸戰，穿梭大街小巷拜票。
雲縣選舉委員會公布，麥寮鄉長補選可投票人數3萬9665人，虎尾鎮長補選可投票人數5萬7224人。雲林上次鄉鎮市長補選是2011年斗六市長補選，當時投票率45.7%，1名候選人幕僚說，此次虎尾和麥寮分別4人參選，競爭激烈，但剛過完清明連假，返鄉投票意願恐怕仍難衝高。
柯文哲連日在雲林辦廟口開講，也到早市拜票、參訪農漁等產業，昨第6天，一早與林宜豊至霄仁厝一家種蔥大場，場主陳健邦指導如何洗蔥、綁蔥；柯預計今下午與林掃街、晚間到麥寮夜市拜票。
國民黨提名由綠轉藍的許志豪，昨和妻子兵分兩路，到各村莊拜票，黨主席朱立倫預計今下鄉陪同掃街。
麥寮前鄉長許忠富雖為民進黨員，這次以無黨籍獨立參選，以空戰出招，連日在臉書粉絲頁曝光短影音，盼吸引年輕族群目光；親綠的無黨籍議員許留賓也到各地活動中心拜票、傾聽民意。
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