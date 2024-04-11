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搶台南400市民卡大當機 民眾哀號

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
限量2000張的「台南400」市民卡昨天開放線上申購，市民瘋搶，造成網路大當機。圖／台南市政府提供
限量2000張的「台南400」市民卡昨天開放線上申購，市民瘋搶，造成網路大當機。圖／台南市政府提供

因應台南400活動，市府推出「台南400」紀念版市民卡，跟一般版同樣整合公共運輸圖書館借還書等市政服務，還多了T-PASS功能，限量2000張，昨一早造成瘋搶而網站當機，大批市民買不到一片哀號，議員怒批「連市民卡也在搞飢餓行銷」。市府與一卡通公司研議後，宣布第二階段採登記制，「登記多少張都可買到」。

市府表示，市民卡發行98萬多張，原本認為很多市民都有辦了，還擔心能不能完售，未考量市民想「收藏」，也感謝喜愛與支持，將於17日至30日開放到全市37個區公所繳費預購，6月可前往預購的公所取卡，每張工本費100元。

台南400市民卡有兩款版面，「台南平安祀百」以台南宗教建築形式呈現文化古都魅力、「安平港灣古地圖」呈現台南400年歷史記憶，各限量1000張，採線上申請，昨上午8點系統開放後便傳當機。黃姓市民說，8點一開放使用手機和電腦同步搶卡，但畫面一直當機，持續快2小時才完成搶購。

議員朱正軒說，搶購熱潮致網站當機，從8點到10點多次嘗試，網站續處當機狀態，網路上很多市民不滿，民政局應再開放購買，且不能用搶購制，要開放鄉親在期間內登記都能買到。

民政局表示，上午8點開放購買後，網路就因瞬間流量太大當機，緊急排除後在上午10點27分就售完。「台南400」市民卡屬記名式一卡通電子票證，可直接用來購買TPASS通勤月票方案，不須額外購卡，無論「南高屏999」或台南市內「399」、「299」方案均可直接寫入，同時卡片結合台南的熱門觀光工廠，出示南市市民卡消費享優惠等。

TPASS 一卡通 公共運輸 台南 圖書館 網路 觀光工廠

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