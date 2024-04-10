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台南溪北唯一百年老市場 佳里中山市場爭取優化改善

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
佳里中山市場是台南溪北唯一有百年歷史的傳統市集，民眾回憶7、80年代農曆春節不少攤商業績都破百萬。照／南市府經發局提供
佳里中山市場是台南溪北唯一有百年歷史的傳統市集，民眾回憶7、80年代農曆春節不少攤商業績都破百萬。照／南市府經發局提供

傳統市場除了人情味，也有傳承多代的名店及攤位，有些甚至已有百年以上歷史，台南市就有東菜市、西市場、鴨母寮、水仙宮及佳里中山市場5處百年市集，前4處都在市區，只有佳里中山市場位於溪北，且在三級古蹟金唐殿旁，相得益彰，近來積極改善軟硬體，除了市場入口的「台南400」圖騰，還要投入經費修繕廁所，並爭取經費轉型升級。

南市府經發局表示，近來年來陸續進行佳里中山市場周邊軟硬體改善，包括街廓道路及市場內部通風設施等，而市場自治會協助攤商爭取，也獲得經濟部4星優良市集的肯定，還認證27攤星級名攤，受到當地民眾及觀光客好評。

佳里中山市場內「5星級」名攤不少，包括販售有機蔬菜、白木耳湯及黑豆漿的「春天米食坊」，還有傳承近80年已到第四代、堅持古早味的「蘇記麻糬」，還有以冷藏冰櫃販售雞肉及開發多樣加工品的「雞鮮生」，以及跟市場幾乎同年的3星級「保生中藥房」，攤位上有燉煮常用的十全、四物、四神、何首烏、薑母鴨、燒酒雞等藥材包應有盡有，深受饕客喜愛。

佳里中山市場自治會總幹事李育儒說，佳里是台南溪北沿海地區重鎮，人口也最多，7、80年代時農曆春節期間，甚至有不少攤商業績破百萬，但隨著生活型態改變，生鮮超市興起，傳統市場榮景不如以往，也需要轉型吸引年輕族群前來，為了改善市場環境，今年將投入100萬元修建廁所，並爭取「傳統市集美學升級暨攤舖優化」計畫補助，希望能讓百年市集有新貌，也吸引新血設攤。

市場處處長王俊博表示，市場處今年將積極輔導市集及名攤角逐「市場金馬獎」，找出更多家傳二代、三代的市集名攤，吸引更多民眾到市場尋找好味道。

佳里中山市場是台南溪北唯一有百年歷史的傳統市集，民眾回憶7、80年代農曆春節不少攤商業績都破百萬。照／南市府經發局提供
佳里中山市場是台南溪北唯一有百年歷史的傳統市集，民眾回憶7、80年代農曆春節不少攤商業績都破百萬。照／南市府經發局提供
佳里中山市場是台南溪北唯一有百年歷史的傳統市集，南市經發局輔導多家攤商取得星級名攤。記者莊曜聰／攝影
佳里中山市場是台南溪北唯一有百年歷史的傳統市集，南市經發局輔導多家攤商取得星級名攤。記者莊曜聰／攝影
佳里中山市場是台南溪北唯一有百年歷史的傳統市集，市場大門加入「台南400」意象。照／南市府經發局提供
佳里中山市場是台南溪北唯一有百年歷史的傳統市集，市場大門加入「台南400」意象。照／南市府經發局提供

傳統市場 古蹟 台南 攤商

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