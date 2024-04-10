麥寮補選陷激戰！柯文哲Longstay雲林第6天 直搗綠營本命區當蔥農

距離雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選日剩下最後2天，其中進入激戰的麥寮鄉，因民眾黨在這波補選中唯一徵召林宜豊出戰，黨主席柯文哲上周起Longstay強勢為他爭取曝光，兩人今還到麥寮宵仁厝種蔥大場體驗一日蔥農，此區是對手許忠富的大本營，地方人士認為拔樁意味濃厚，而許這次則著重空戰，拍攝多部短影音獲好評，國民黨提名的許志豪、親綠的無黨籍議員許留賓則奔走基層，穿梭大街小巷「刷臉」拜票。

柯文哲今天在雲林第6天，他一早隨林宜豊至霄仁厝一家種蔥大場體驗一日蔥農，場主陳健邦指導如何洗蔥、綁蔥，他從中發現，目前台灣農業的經濟規模做不到完全機械化，只能做到半自動化，這是產業的特殊問題，應思考如何升級，並按最適當的經濟規模做到相對優勢，優化傳統產業，如再過幾年，AI人工智慧加機械手臂可以將洗蔥、綁蔥自動化。

柯文哲認為，政府應鬆綁農業外籍移工法令，不要限制工作地點與時間，人力才能充分使用，會請黨內立法委員質詢、修法，並成立移工人力調度中心。

此次民眾黨推派黨員林宜豊參選麥寮鄉長，黨內傾力為他輔選，柯文哲來雲林Longstay後，除廟口開講，也到早市拜票、參拜各地廟宇及拜訪農漁等產業，預計待到13日上午北返，地方人士認為有加分作用，聲量看漲；國民黨提名由綠轉藍的許志豪，今以人海戰術和妻子兵分兩路至各村莊拜票，黨主席朱立倫預計明天下鄉陪同掃街。

前鄉長許忠富雖為民進黨員，不過這次以無黨籍獨立參選，捲土重來的他改以空戰出招，連日頻在個人臉書粉絲專頁曝光短影音，吸引不少年輕族群目光；另，親綠的無黨籍議員許留賓任兩屆民代，他也到各地活動中心拜票、傾聽民意，爭取選民支持。