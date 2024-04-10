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搶購台南400市民卡大當機民哀嚎 市府：研擬2階段認購

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南400市民卡今天開放線上申請，限量只有2000張造成網路大當機。圖／台南市政府提供
台南400市民卡今天開放線上申請，限量只有2000張造成網路大當機。圖／台南市政府提供

台南400市民卡今天開放線上申請，由於只限量2000張，一早開放造成搶購熱潮而當機，有市民用手機和電腦雙機搶購，也出現黑畫面長達2小時才搶到，大批民眾申請不到網路上一片哀嚎，民代質疑市府連市民卡也在搞飢餓行銷，要求應該開放第二階段市民認購，而且不能用搶購制，必須改採登記制，讓市民都能順利購得台南400紀念市民卡。

南市民政局表示，市民卡熱情搶造成當機，瞬間流量太大，該局已著手研議補救措施，已緊急與一卡通公司討論，原則會開放2階段認購，有明確結果很快會對外公布。

台南市政府今天限量發行台南市市民卡兩款一般卡，各限量1000張，共計發行2000張。兩款限量市民卡，全面採線上申請，由申辦民眾（設籍台南市市民）於台南市市民卡官網線上申辦系統自行選擇卡片樣式，售完為止。

黃姓市民表示從8點一開放就馬上搶卡，使用手機和電腦同步搶卡，但畫面一直繞圈圈當機，持續快2小時才完成搶購，認為數量太少要加碼。

議員朱正軒指出，市府民政局於上午8點時開放線上購買，由於限購2000張，搶購熱潮導致網站當機，他從8點到10點多次嘗試，網站持續處於當機狀態，眼見網路上很多市民不滿，他聯繫民政局要求應開放第二階段市民認購，而且不能用搶購制，必須改採登記制，開放一段期間，市民鄉親只要在期間內有登記，都能順利購得台南400紀念市民卡。

朱正軒說，市民卡整合公共運輸、圖書館借還書等多項市政服務結合，提供多種便利功能。若市府能再善用市民卡這項政策工具，未來將納入更多公共服務，提升市民申辦卡片的誘因。

台南400市民卡有藍紅兩款，版面樣式分別為以台南宗教建築形式呈現文化古都魅力的「台南平安祀百」和呈現台南400年歷史記憶的「安平港灣古地圖」。

民政局說，「台南400」市民卡一般卡，屬記名式的一卡通電子票證，可直接用來購買TPASS通勤月票方案，不需額外購卡，無論「南高屏999」，或台南市內「399」、「299」方案均可直接寫入。

同時卡片結合南市熱門觀光工廠，出示台南市市民卡消費享優惠等活動，相關辦卡及優惠資訊見市民卡官網。市民卡官方網站也同步更新為響應式網站，便利民眾於不同裝置輕鬆瀏覽及查詢相關訊息。

一卡通 台南 網路

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