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雲林虎尾鎮長、麥寮鄉長補選競爭激烈 本周六投票率難估計

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣麥寮鄉長、虎尾鎮長補選將於本周六13日投票，雲林縣選舉委員會表示，預估晚上6時半前可完成開票。記者陳雅玲／攝影
雲林縣麥寮鄉長、虎尾鎮長補選將於本周六13日投票，雲林縣選舉委員會表示，預估晚上6時半前可完成開票。記者陳雅玲／攝影

雲林縣麥寮鄉長、虎尾鎮長補選將於本周六13日投票，雲林縣選舉委員會表示，預估晚上6時半前可完成開票，雲林縣上次鄉鎮市長補選是2011年斗六市長補選，投票率45.7%，麥寮鄉長、虎尾鎮長補選參選人多，競爭激烈，投票率難以估計。

麥寮鄉前鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞而遭免職，現由雲林縣肉品市場前副總經理邱良閱暫代，虎尾鎮前鎮長丁學忠當選本屆立委，由機要秘書吳秀儀代理鎮長，兩鄉鎮將於本月13日補選投票。

虎尾鎮長補選4人參選，包括民進黨推薦前立委蘇治芬助理林明正、無黨籍律師吳炳輝、無黨籍縣議員黃美瑤，以及獲雲林縣長張麗善支持以無黨籍參選的虎尾鎮代會主席林嘉弘；麥寮鄉長也有4人參選，包括無黨籍縣議員許留賓，國民黨徵召前民進黨籍議員許志豪，以無黨參選的民進黨前麥寮鄉長許忠富，及民眾黨提名林宜豊。

雲林縣選舉委員會表示，麥寮鄉長補選可投票人數3萬9665人，其中男性1萬9401人、女性2萬264人，虎尾鎮長補選可投票人數5萬7224人，其中男性2萬8542人、女性2萬8682人，麥寮鄉將設置37處投開票所、虎尾54處，票高當選。

雲林縣上次鄉鎮市長補選是2011年斗六市長補選，當時投票率45.7%，因這次虎尾、麥寮補選競爭激烈，投票率能否提供，有待觀察，選委會預估當晚6時30分左右可完成開票。

投票率 鄉長 雲林縣選舉

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