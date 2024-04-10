南市推廣6口訣 教孩子健康吃

國內2個月至6歲幼兒肥胖比率15.2%，為顧及幼兒營養，台南市政府以「我的餐盤」6口訣設計教案活動，市長黃偉哲昨天發表幼兒飲食營養教育大補帖方案；教育局表示，透過師生共同討論與發表、到社區果園、商店踏查、實作分享，讓孩子從小懂得吃什麼、如何吃才健康。

教育局長鄭新輝說，此方案要引導幼兒認識加工食品、含糖飲料對健康造成的負擔，並邀請營養教育諮詢團隊，針對「我的餐盤」6大口訣「每天早晚1杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉1掌心、堅果種子1茶匙」，撰寫6大類教案共31個活動，協助教保服務人員以多樣、易實施方式教學。

鄭新輝指出，也再透過心理契約、問答法等檢核方式，確認幼兒攝取正確的飲食種類及足夠飲食量，因落實幼兒營養教育還需家長參與，此次方案將家長納入實施對象，與教保人員、營養師、廚工、行政人員一起教導孩子正確的飲食觀念。

黃偉哲說，台南是全國第1個從幼兒園階段就開始系統性推動飲食教育，改善偏食行為，國小推出的餐前5分鐘教育，進一步教導認識各種食材、各類營養所需分量。

教育局說明，另還彙編幼兒園餐點作業手冊，內容包含餐點的行政管理、烹煮食材及團膳供應作業流程。