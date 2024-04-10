雲林爭取高鐵增班 交部允協助

高鐵雲林站通車5年多運量逐年成長，地方爭取增加班次、西側後站打通，開放供民眾方便接送，交通部次長胡湘麟、縣長張麗善及民代昨天會勘，胡湘麟認同說「雲林站發展快速超過預期」，要比照嘉義和台南站的規模來發展，也允諾增班及後站腹地開發請高鐵公司研議，交通部會督促完成。

立委張嘉郡說，雲林高鐵站班車多數站站停，今年雖有增班，實際上只在每周四增加北上1個班次，根本無法滿足需求，地方盼雲林以跳蛙式停靠增班，並在周末高峰期實施每半小時1班車，以疏解旅運人潮，同時開闢高鐵西側後站，解決目前站前接送壅塞的窘境。

立委丁學忠指出，雲林站通車以來每天進出站的平均人次已從5591人增到8579人次，平均載運量皆高於新設的苗栗、彰化兩站，但雲林的停靠班次卻很少，有違實際需求。

胡湘麟昨受邀會勘，縣長張麗善也出席，與張嘉郡、丁學忠一起反映心聲。張麗善說，高鐵特定區已完成規畫，諸多大型建設正陸續開發中，亟需增班外，周邊道路動線規畫與腹地招商開發十分迫切。

胡湘麟指出，雲林站運量及周邊發展快速超乎預期，不能以苗栗和彰化站的等級看待，尤其假日高峰乘客量達7、800人幾乎占總列車3分之1的運量，確實已符合增班需求。

交通部會促請高鐵公司參考台南和嘉義站的發車模式，納入7月份常態性增班考量，同時將跨單位盡早規畫站西聯外道路以及專用區開發。