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嘉義仁義潭蓄水剩2成 浮島露出

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
目前枯水期雨少，嘉義縣仁義潭底枯裂，出現浮島並長滿雜草。記者魯永明／攝影
目前枯水期雨少，嘉義縣仁義潭底枯裂，出現浮島並長滿雜草。記者魯永明／攝影

枯水期春雨少，目前嘉義水情雖正常，但供應嘉義縣市民生及工業用水的蘭潭仁義潭，蓄水率合計只剩32.25%，仁義潭所徵收淹沒區的嘉縣番路鄉內甕村浮島再現；為增加蓄水容量，延長水庫壽命，自來水公司第5區管理處完成清淤招標，近日挖土機等重機具將進場施工清淤。

水公司5區處將仁義潭水引到蘭潭，目前蘭潭蓄水量有586萬公噸、蓄水率還有63.56%，未出現枯水期水位下降情景，反觀仁義潭蓄水量剩511萬公噸，蓄水率剩20.60%。

近來到仁義潭休閒運動的民眾看到潭底枯裂，出現3座浮島長滿雜草，對水情憂心，希望水公司加速清淤。水公司5區處解釋，浮島是番路鄉內甕村原地形，不是淤積造成，淤積地點在進水口處及附近底泥。

嘉義區1天用水量需求約30萬公噸，南區水資源分署為未雨綢繆，區域調配管控用水，調撥鄰近水源，每天由台南烏山頭水庫系統支援10萬公噸，雲林湖山水庫支援10萬公噸，蘭潭、仁義潭則串聯出水10萬公噸，希望撐到5、6月梅雨季。

仁義潭 嘉義 水資源 烏山頭水庫 蘭潭

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