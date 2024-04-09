建案施工釀巨坑 台南研擬「深開挖」須全面申報
台南市中西區五妃街、西門路口皇龍建設新建大樓工地上月開挖地下室造成路面塌陷案，6都僅台南未對開挖地下室訂出巡檢制度，台南近年大樓建案多，開挖工程攸關周邊住戶民生命財產安全，民代要求市府這次議會定期會期就要完成並公告，市府指出，目前都在開挖過程不定時抽驗，將明定均須全面申報勘驗。至於深開挖定義，擬以開挖5公尺以上就須申報，將邀集土木技師公會、不動產公會等團體研商，盡速公告實施。
因台南市目前並未針對開挖地下室訂出巡檢制度，各項建案或工程施工，都是在開挖過程不定時抽驗，未來將明定均須全面申報勘驗；台南市不動產商業同業公會表示，有關工地安全是一定要配合，但實施的細節還要討論，擔心若地下室開挖及鋼筋都綁好，若還要排隊等巡檢才能施工，拖上1、2天就會影響施工進度。
市議員李宗霖表示，早就應該要做了，台南升格後，先前較忽略開挖地下室問題，近年來都市開發快速，大樓建案越來越多，早日建立制度，才能督促建商務必在開挖時要專注；另建商在施工前要申報的「鄰房現況報告」，針對地質鑽探及民宅現況，也要求落實監督不能做假及落實施工。
工務局說，開挖地下室巡檢制度原本已在進行中，在台北大直及皇龍事件後將加快進度盡速公告，「深開挖」定義擬以開挖5公尺以上就須申報，但也將參考其他5都作法，有的是只要開挖就要巡檢，有的是開挖地下2層樓以上；以皇龍建設五妃街建案是開挖地下4層樓，周邊住戶就質疑挖得太深，工務局說，依現行建案為了停車位開挖地下4層樓很常見，巡檢制度建立後由市府委託專業單位勘驗，更嚴謹檢視施工細節。
南市新建建築物工程涉及地下室開挖目前共81件，為避免新建建築工程因開挖地下室致鄰屋及地下埋設物傾斜破損等營建公害發生，市府工務局依據建築法第56條規定，從3月26日起啟動工地巡查將持續至4月19日，全面展開工地巡查，請承造人填具自主檢查表，配合委託的建築師公會及土木技師公會的稽查人員巡查工地，一旦發現未依規定施工，依法從嚴開罰。
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