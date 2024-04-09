建案施工釀巨坑 台南研擬「深開挖」須全面申報

台南市中西區五妃街、西門路口皇龍建設新建大樓工地上月開挖地下室造成路面塌陷案，6都僅台南未對開挖地下室訂出巡檢制度，台南近年大樓建案多，開挖工程攸關周邊住戶民生命財產安全，民代要求市府這次議會定期會期就要完成並公告，市府指出，目前都在開挖過程不定時抽驗，將明定均須全面申報勘驗。至於深開挖定義，擬以開挖5公尺以上就須申報，將邀集土木技師公會、不動產公會等團體研商，盡速公告實施。

因台南市目前並未針對開挖地下室訂出巡檢制度，各項建案或工程施工，都是在開挖過程不定時抽驗，未來將明定均須全面申報勘驗；台南市不動產商業同業公會表示，有關工地安全是一定要配合，但實施的細節還要討論，擔心若地下室開挖及鋼筋都綁好，若還要排隊等巡檢才能施工，拖上1、2天就會影響施工進度。

市議員李宗霖表示，早就應該要做了，台南升格後，先前較忽略開挖地下室問題，近年來都市開發快速，大樓建案越來越多，早日建立制度，才能督促建商務必在開挖時要專注；另建商在施工前要申報的「鄰房現況報告」，針對地質鑽探及民宅現況，也要求落實監督不能做假及落實施工。

工務局說，開挖地下室巡檢制度原本已在進行中，在台北大直及皇龍事件後將加快進度盡速公告，「深開挖」定義擬以開挖5公尺以上就須申報，但也將參考其他5都作法，有的是只要開挖就要巡檢，有的是開挖地下2層樓以上；以皇龍建設五妃街建案是開挖地下4層樓，周邊住戶就質疑挖得太深，工務局說，依現行建案為了停車位開挖地下4層樓很常見，巡檢制度建立後由市府委託專業單位勘驗，更嚴謹檢視施工細節。