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台南鳳梨今年能銷紐西蘭？ 市府：先與貿易商掌握檢疫條件
台紐經濟合作協定（ANZTEC）簽署台灣蔬果輸紐輸出計畫，今起台灣鳳梨正式獲准輸往紐西蘭市場，台南市政府表示，此舉為台南優質鳳梨外銷打開更廣闊國際市場，農業局已與水果貿易商掌握當地檢疫條件，至於今年有無可能銷紐國？農業局說會持續努力。
農業局表示，為推動台南農產品國際化銷售，市長黃偉哲積極參與國際貿易活動，上月赴東京食品展宣傳及親自接洽新加坡貿易商，成功促成台南鳳梨大宗訂單至日本及新加坡通路販售，農業局預估今年鳳梨外銷可望突破3500公噸。為建立台南農產外銷好口碑，黃偉哲常實地檢視外銷鳳梨封櫃過程，確保台南鳳每一箱均遵循最嚴格標準，並附上完整藥檢報告以及生產履歷，保障消費者權益。
農業局表示，南市為台灣鳳梨主要產區之一，今年鳳梨產量預估為5萬2000公噸，市府團隊在疫情緩和後積極參與國際展覽活動，進行鳳梨及其他農特產及加工品推廣與行銷。農業局統計，去年鳳梨外銷約3150公噸，今年鳳梨產季甫始訂單已超過1000公噸，今年將可望突破3500公噸，原主要市場鎖定在日本，同時積極開發新加坡及加拿大等市場，今有了進攻紐西蘭市場機會，南市政府已於第一時間聯繫長期經營紐西蘭的水果貿易商了解檢疫條件搶得市場先機，並與台南農貿合作夥伴緊密合作積極爭取紐西蘭，推動台南農產品在國際市場上競爭力與知名度。
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