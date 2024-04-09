台南鳳梨今年能銷紐西蘭？ 市府：先與貿易商掌握檢疫條件

台紐經濟合作協定（ANZTEC）簽署台灣蔬果輸紐輸出計畫，今起台灣鳳梨正式獲准輸往紐西蘭市場，台南市政府表示，此舉為台南優質鳳梨外銷打開更廣闊國際市場，農業局已與水果貿易商掌握當地檢疫條件，至於今年有無可能銷紐國？農業局說會持續努力。

農業局表示，為推動台南農產品國際化銷售，市長黃偉哲積極參與國際貿易活動，上月赴東京食品展宣傳及親自接洽新加坡貿易商，成功促成台南鳳梨大宗訂單至日本及新加坡通路販售，農業局預估今年鳳梨外銷可望突破3500公噸。為建立台南農產外銷好口碑，黃偉哲常實地檢視外銷鳳梨封櫃過程，確保台南鳳每一箱均遵循最嚴格標準，並附上完整藥檢報告以及生產履歷，保障消費者權益。