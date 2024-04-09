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綠營派系卡位2026台南市長 頻見「重複會勘」

聯合報／ 記者萬于甄吳淑玲謝進盛林伯驊／台南即時報導
立委郭國文（左二）、林俊憲（右二）上月底會勘台南的農損。圖／郭國文服務處提供
立委郭國文（左二）、林俊憲（右二）上月底會勘台南的農損。圖／郭國文服務處提供

民進黨在台南執政30年，總統當選人賴清德子弟兵、新系立委林俊憲，與正國會立委陳亭妃都被視為下屆市長選舉熱門人選，新系和正國會近來在地方暗潮洶湧，光是農產災情，立委郭國文與陳亭妃先後邀農政部門現勘，多次「重複會勘」，綠營支持者認為，較勁意味很明顯。

南市議會民進黨團總召陳秋宏說，目前看起來國民黨立委謝龍介將角逐2026台南市長，民進黨則會透過初選機制產生，目前陳亭妃、林俊憲動作積極，但立委王定宇或其他人是否也有意角逐，都還未明朗化，民進黨初選過程為求出線難免會有紛爭，但只要初選確定提名人選就會團結一致，這是民進黨的共識。

郭國文傳出可能參選民進黨南市黨部主委，為新系布局南市長，他上月26日邀約農糧署會勘芒果、蜂農等農損，不過陳亭妃昨天再約農業部代理部長陳駿季，同樣視察芒果、蜂農等，讓郭國文再說明，上月就有與立委林俊憲會勘開座談會。

綠營黨務人士觀察，陳亭妃、郭國文與林俊憲近期頻會勘、辦活動，互踩選區已是常態，更從出席的地方議員、里長等，看出兩陣營愈來愈壁壘分明。

國民黨謝龍介角逐本屆市長僅小輸拚連任的黃偉哲5%多，在楠西、玉井、南化得票率逾5成，另於新營、北門、新化、北區、東區、永康也都贏黃偉哲，總計9個行政區勝出；不過年初的總統立委大選在台南得票，又回到幾乎都是綠營的天下。

立委陳亭妃（左三）昨天邀農業部會勘台南農損。圖／陳亭妃服務處提供
立委陳亭妃（左三）昨天邀農業部會勘台南農損。圖／陳亭妃服務處提供

林俊憲 民進黨 陳亭妃

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