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台積電、華泰名品城帶動嘉義房市 嘉市23日標售湖子內最後一批抵價地

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府新開發湖子內區段徵收住宅、商業區完售，新建房屋店面林立，有如新市鎮蛋黃區。圖／嘉市府提供
嘉市府新開發湖子內區段徵收住宅、商業區完售，新建房屋店面林立，有如新市鎮蛋黃區。圖／嘉市府提供

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，華泰名品城也選定高鐵太保車站特區，帶動當地太保市及鄰近嘉市不動產，嘉縣府標售貨轉中心重劃區33筆抵費地，嘉市府也公告標售「新蛋黃區」湖子內區段徵收最後一批15筆抵價地，23日開標，其中只有1筆住宅地，餘14筆休閒專用區可供建店面、照護機構等，每坪單價13萬2000元，因地點毗鄰即將改建焚化廠，是否會搶標建商房仲看法不同，待觀察。

嘉市府新開發湖子內區段徵收住宅、商業區完售，新建房屋店面林立，有如新市鎮蛋黃區，8年多前開發完成每坪10萬元，至今地價翻倍漲到逾20萬元，市府地政處說，區段徵收結案，開發成本55億元，售地進帳60多億元，扣除成本有5億多元盈餘，辦理最後一批15筆抵價地標售，該區含前市長涂醒哲任內規畫健康防老園區。

地政處說，湖子內區段徵收可供建築土地共15筆，面積3萬9435平方公尺 (1萬1928坪)，標售每坪底價13萬元，靠近湖子內路30公尺道路每坪單價13萬2000元，另興安小段160地號唯一住宅區用地，因地形特殊，每坪單價8萬2000餘元。

15筆抵價地標售底價總價15億5899萬7406元，領標自3月20日公告起至4月22日止。開標日期23日上午10點。湖子內最後一批抵價地標售，引起房仲及建商關注，有建商說，當地距未來台積電、華泰名品城近，具發展增值性，但有建商說，不能蓋民宅又靠近焚化廠，民眾對生活空品有疑慮，影響房市。

湖子內區段徵收抵價地2016年12月起陸續標售，住宅區、商業區完售，另有休閒專用區及工業區等售，當初休閒專用區規畫配合健康防老園區，可蓋健康住宅，給予獎勵後建蔽率為40%，容積率420%，等待業主購地開發。

嘉市府公告標售「新蛋黃區」湖子內區段徵收最後一批15筆抵價地，23日開標，其中只有1筆住宅地，餘14筆休閒專用區。記者魯永明／攝影
嘉市府公告標售「新蛋黃區」湖子內區段徵收最後一批15筆抵價地，23日開標，其中只有1筆住宅地，餘14筆休閒專用區。記者魯永明／攝影
嘉市府公告標售「新蛋黃區」湖子內區段徵收最後一批15筆抵價地，23日開標，其中只有1筆住宅地，餘14筆休閒專用區。記者魯永明／攝影
嘉市府公告標售「新蛋黃區」湖子內區段徵收最後一批15筆抵價地，23日開標，其中只有1筆住宅地，餘14筆休閒專用區。記者魯永明／攝影
嘉市府公告標售「新蛋黃區」湖子內區段徵收最後一批15筆抵價地，23日開標，其中只有1筆住宅地，餘14筆休閒專用區。記者魯永明／攝影
嘉市府公告標售「新蛋黃區」湖子內區段徵收最後一批15筆抵價地，23日開標，其中只有1筆住宅地，餘14筆休閒專用區。記者魯永明／攝影
嘉市府公告標售「新蛋黃區」湖子內區段徵收最後一批15筆抵價地，23日開標，其中只有1筆住宅地，餘14筆休閒專用區。記者魯永明／攝影
嘉市府公告標售「新蛋黃區」湖子內區段徵收最後一批15筆抵價地，23日開標，其中只有1筆住宅地，餘14筆休閒專用區。記者魯永明／攝影

區段徵收 台積電 華泰名品城

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