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枯水期雨少仁義潭蓄水率快跌破20% 淹沒區浮島露出

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
枯水期春雨少，仁義潭底枯裂，出現浮島長滿雜草，有如水上樂園，民眾對水情憂心。記者魯永明／攝影
枯水期春雨少，仁義潭底枯裂，出現浮島長滿雜草，有如水上樂園，民眾對水情憂心。記者魯永明／攝影

枯水期春雨少，目前嘉義水情雖正常，但供應嘉義縣市民生及工業用水的蘭潭、仁義潭，蓄水率合計只剩32.25%，仁義潭徵收淹沒區番路鄉內甕村浮島再現，為增加蓄水容量，延長水庫壽命，水公司第五區管理處完成清淤招標，近日挖土機等重機具進場施工清淤。

南區水資源分署為未雨綢繆，區域調配管控用水，調撥雲林湖山水庫及台南曾文、烏山水庫水源，支援嘉義縣市供水，希望維持到5、6月梅雨期，度過枯水期用水需求。目前蘭潭及仁義潭合計蓄水量1097萬噸，蓄水率32.25%。.

水公司五區處將仁義潭水引到蘭潭，蘭潭蓄水量有586萬噸，蓄水率還有63.56%，未出現枯水期水位下降、巫家百年水井重見天日情景，反觀仁義潭蓄水量剩511萬噸，蓄水率剩20.60%，淹沒區番路鄉內甕村浮島再現。

到仁義潭休閒運動的民眾看到潭底枯裂，出現3座浮島長滿雜草，有如水上樂園，對水情憂心，希望水公司加速清淤。水公司五區處說，浮島是淹沒區番路鄉內甕村原地形，不是淤積造成，淤積地點在進水口處及附近底泥，近日得標廠商挖土機等重機具進場清淤。

為減少蘭潭、仁義潭取水、延長供水，嘉義區1天用水量需30萬噸，每天由台南烏山頭水庫系統支援10萬噸，雲林湖山水庫支援10萬噸，蘭潭、仁義潭串聯出水10萬噸，視水情滾動檢討，增加調配量，希望撐過枯水期。

仁義潭水庫1987年6月完工，與蘭潭水庫串聯水源調配，提供嘉義縣市民生及工業用水，全年運轉水量6300萬噸，由水公司第五區管理處負責營運管理，原水主要供應公園淨水場。

枯水期春雨少，仁義潭底枯裂，出現浮島長滿雜草，有如水上樂園，民眾對水情憂心。記者魯永明／攝影
枯水期春雨少，仁義潭底枯裂，出現浮島長滿雜草，有如水上樂園，民眾對水情憂心。記者魯永明／攝影
枯水期春雨少，仁義潭底枯裂，出現浮島長滿雜草，有如水上樂園，民眾對水情憂心。記者魯永明／攝影
枯水期春雨少，仁義潭底枯裂，出現浮島長滿雜草，有如水上樂園，民眾對水情憂心。記者魯永明／攝影
枯水期春雨少，仁義潭底枯裂，出現浮島長滿雜草，有如水上樂園，民眾對水情憂心。記者魯永明／攝影
枯水期春雨少，仁義潭底枯裂，出現浮島長滿雜草，有如水上樂園，民眾對水情憂心。記者魯永明／攝影

嘉義 水庫

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