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嘉市崇文、國華街口 增紅綠燈

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市崇文街與國華街口先前啟用科技執法取締未停車再開，開出大量罰單，居民陳情盼此路口改設號誌。記者李宗祐／攝影
嘉義市崇文街與國華街口先前啟用科技執法取締未停車再開，開出大量罰單，居民陳情盼此路口改設號誌。記者李宗祐／攝影

嘉義市崇文街與國華街的無號誌路口去年10月下旬設立全台首座「停車再開」科技執法，宣導期間平均每天開單800多件，衍生執法標準爭議，甚至有長輩騎車經過時，乾脆下車牽車過馬路，且陸續有民眾陳情希望改設紅綠燈；市府表示，近日已在路口架設紅綠燈桿，正向台電申請用電中，近期通電後就可開始運作。

隨著紅綠燈設置後，市警局交通隊表示，停車再開科技執法設備會移到他處，另行架設。

反對裝紅綠燈的賴姓居民說，「大家就是怕會開單，其實只要遵守交通規則就可以減少違規」，設紅綠燈後反而車輛停排放廢氣可能造成路口住家空氣汙染，但既然大家的意見要設紅綠燈，也只好順從民意，「以後只好多戴口罩」。

國華街與崇文街口因無號誌，先前被市警局列為易肇事路口，架設科技執法後，15天內違規件數1萬2194件、每日平均高達871件。

警方拉長宣導期，直到2月16日才正式上路取締，至3月24日為止僅查獲204件，期間平均每天不到10件，許多天更只有個位數違規。

執法標準累積不少民怨，陸續有人投訴到市長信箱指出設置紅綠燈才是解決之道，市府便和居民溝通，終於獲得同意設置紅綠燈號誌。

科技執法 紅綠燈

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