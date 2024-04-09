雲縣自籌6億 小東娛樂中心動土

雲林縣斗南鎮小東工業區持續開發，縣府規畫的小東市地重劃區土地已完成標售，廠商陸續進駐，預料帶動人潮，也出現休閒遊憩需求，縣府為此自籌6億元，在重劃區打造1座3層樓的休閒娛樂中心；縣長張麗善昨天動土，指出預計2026年完工，可望帶動鄉鎮發展。

雲縣交通工務局長汪令堯說，小東休閒娛樂中心為地下1層、地上3層，外觀以棚架為概念，打造農業意象，1樓為商業空間及室內、戶外游泳池，室內25公尺、室外50公尺水道的設計；2樓為健身房空間及空中走廊，3樓預留大面積的青創空間，地下1樓則是停車空間。

張麗善、立委張嘉郡、斗南鎮長沈暉勛、雲林縣議長黃凱及多名議員出席動土；張麗善說，小東休閒娛樂中心總經費6.4億元，除中央補助，縣府自籌6億元，將可增加地方運動空間，加上未來斗南交通轉運站設置，可望帶動周邊鄉鎮發展。

斗南鎮原本的鎮立游泳池使用多年，設備老舊又配合崙子溪整治計畫須拆除。沈暉勛、縣議員蔡東富說，幸好小東休閒娛樂中心有游泳池，讓民眾就近使用。