綠竹筍、鳳梨、土雞 名廚發表手路菜 開放訂桌

台南龍崎有300公頃綠竹筍、100公頃鳳梨，年產超過150萬隻跑山土雞。龍崎農會結合這3項特產，邀請李榮東、黃永順、盧正治3名在地知名總鋪師發表以這3種特產製作的手路菜，宣布5月4日母親節前夕在龍崎文衡殿推出豐盛的「鳳梨好筍雞饗宴」舉辦「龍崎土雞節」、席開至少200桌，今天下午開始農會官網受理訂桌。

市長黃偉哲表示，鳳梨、竹筍是龍崎重要特產，今年鳳梨開始進入產期、品質很好，竹筍產期從4月起長達8個月，與雞肉結合希望能讓更多人認識龍崎的好物。台南目前鳳梨產量與外銷都通暢，歡迎大家踴躍來龍崎品嘗美味的鳳梨、好筍與土雞。

農業部代理部長陳駿季說，土雞養殖是南部山區重要產業，因為肉質鮮美越來越受歡迎，農業部會協助地方政府還有農民推廣養殖。

龍崎區大坪、龍船、牛埔等里有知名月世界景觀，貧瘠的青灰岩不利於種植作物，陡峭的地形卻是放養禽類的極佳環境。龍崎區農會輔導轄內土雞養殖戶成立土雞產銷班主要飼養古早雞及黑羽土雞，每年可產出約150萬頭以上的土雞。

農會總幹事林韋如說，龍崎跑山雞的特點是在陡峭的白堊土地形做露天放養12到14周。因有大量活動使肌肉變得有彈性，肌肉間的脂肪含量豐富，雞肉風味濃郁香甜，肉質Q彈鮮美。

而土崎、崎頂、楠坑等里特殊砂質壤土適合種植綠竹筍，綠竹筍栽種面積約3百公頃，產季長達8個月，每年4至7月是盛產期。近幾年因氣候變遷的問題導致綠竹筍產季延後，產量銳減、災損頻傳，龍崎區農會輔導產銷班班員用心管理經營，在逆境中透過特殊田園管理努力維持產量及品質不減，在台北果菜拍賣市場獲肯定。

這次邀請總鋪師利用在地優良食材為大家呈上他們最有在地特色的鳳梨好筍雞饗宴，每桌僅6000元，歡迎消費者訂購，訂完為止。