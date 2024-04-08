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新人新政 南市將軍區長許博森獲模範公務人員殊榮

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市將軍區公所今天辦理區長交接典禮，新任區長由原南市府民政局生命事業科科長許博森（右）接任，民政局長姜淋煌（中）監交。圖 ／將軍區公所提供
台南市將軍區公所今天辦理區長交接典禮，新任區長由原南市府民政局生命事業科科長許博森（右）接任，民政局長姜淋煌（中）監交。圖 ／將軍區公所提供

台南市將軍區公所今天辦理區長交接典禮，新任區長由南市府民政局生命事業科科長許博森接任，許博森甫獲選今年南市模範公務人員殊榮，這次拔擢為區長，各界相當期待。

民政局長姜淋煌主持監交，市議員蔡秋蘭、方一峰、謝舒凡、將軍區農會理事長黃寶億、將軍區各里里長到場觀禮見證。

姜淋煌說，許博森是基層公務員，在區公所體系服務十餘年，曾任楠西區公所農建課長、西港區公所主任秘書，嫻熟區政業務，擁有豐富的行政歷練，更於2023年榮獲優良廉能事蹟人員及2024年南市模範公務人員肯定。

許博森表示，會秉持市長黃偉哲「沒有最好，只有更好」的施政理念，延續過去區長奠定的基礎，全力以赴，帶領公所團隊以積極的態度為市民服務，讓區政建設更上層樓。

軍區 黃偉哲

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