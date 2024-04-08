雲縣府自籌6億元 小東休閒娛樂中心今動工
雲林縣斗南小東市地重畫區土地已完成標售，廠商陸續進駐開發，考量地方休閒遊憩需求，縣府自籌6億元在工業區內打造一座三層樓的休閒娛樂中心，今天動土，預計2026年完工。
小東休閒娛樂中心新建工程今天動土，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、斗南鎮長沈暉勛、雲林縣議長黃凱及議員蔡東富、王秋足、顏忠義、簡慈坊、賴明源及多位地方人士共同見證。
張麗善表示，小東市地重畫區廠商陸續開發，可帶動人潮進駐，小東休閒娛樂中心總經費6.4億元，除中央補助，縣府自籌6億元，將可增加地方運動空間，加上未來斗南交通轉運站設置，交通網絡便捷，可望帶動周邊鄉鎮發展。
雲林縣交通工務局長汪令堯指出，小東休閒娛樂中心為地下一層、地上三層的建築物，委由建築師石昭永設計，外觀以棚架為概念，打造農業意象，1樓為商業空間及室內、戶外游泳池，2樓為健身房空間及空中走廊，3樓預留大面積的青創空間，地下一樓為停車空間。
沈暉勛、蔡東富說，斗南鎮立游泳池因位在崙仔溪治理計畫區內必須拆除，幸而小東休閒娛樂中心有游泳池，可讓愛好游泳的民眾就近使用。
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