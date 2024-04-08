虎尾鎮長補選／挺林嘉弘 柯文哲：無所謂藍白合

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雲林虎尾鎮長、麥寮鄉長補選倒數一周，民眾黨主席柯文哲在雲林「Long Stay」第2天為虎尾鎮長補選無黨候選人林嘉弘站台，媒體詢問是否「藍白合」？柯僅說，沒有所謂的藍白合不合的問題；另3名候選人各自勤走、持續爭取選民支持。

柯文哲5日晚間為麥寮鄉長補選民眾黨候選人林宜豊站台後，留在雲林3天拜訪各地青農，昨到林嘉弘競總，柯和林拉著手喊凍蒜，也稱讚林是好人選，這次補選應沒問題。

不過現為虎尾鎮代會主席的林嘉弘是國民黨籍，只是以無黨參選，媒體詢問為林站台是否為「藍白合」？柯文哲說，認識林嘉弘很久了，還曾去過林家，政治就是要支持好的人，民眾黨沒有提名人選，所以就支持當中最好的人，無所謂藍白合。媒體也追問，另名候選人吳炳輝擁民眾黨籍，卻以無黨參選，有何看法？柯文哲只回「什麼？」便離去。

吳炳輝近期以快樂心情走訪選區各地，昨記者致電，手機一直轉往語音信箱，截稿前無法得知說法。

民進黨候選人林明正昨徒步走訪基層，對於最後１周競選策略，他說將以音樂茶會方式結合基層，大咖是否來站台由黨中央安排。

無黨候選人黃美瑤昨車隊掃街拜票，她說，柯文哲夫婦前天也參加她協辦的兒童節活動，歡迎各黨要角都來關心虎尾。