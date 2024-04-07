嘉義市高空鞦韆節驚呼聲中登場 為全民消災也為花蓮地震祈福

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傳承超過200年的嘉義市鞦韆節今天在光路里武當山玄天上帝廟廟埕熱鬧登場，不同年齡及世代的選手在12公尺高的鞦韆架上比技藝、也比膽識，現場驚呼連連。早年高空盪鞦韆是祈福消災，如今是民俗傳承。

市長黃敏惠表示，北天燈、南蜂炮、嘉義市有鞦韆節，是民俗活動、也是項體育競技，有好的體力才有好的免疫力。活動也共同為花蓮大地震祈福。

市長黃敏惠表示，北天燈、南蜂炮，嘉義有高空盪鞦韆，相傳200多年前高空盪鞦韆活動源自清朝先民來台開墾時期，嘉義市下路頭地區瘟疫氾濫，村民祈求玄天上帝保佑，奉神意搭設鞦韆架舉行盪鞦韆儀式消災祈福，瘟疫果真消除。

黃敏惠說，遵照古法所搭設的竹製競技鞦韆架高12公尺，使用藤蔓捆紮、沒有使用一根釘子與螺絲，專業團隊從山裡挑選、經過特殊工藝製作，代代相傳。當年瘟疫在高空盪鞦韆活動後一切就平安，也就是有好的體力才有好的免疫力，3年來的疫情更能體會這神明的指示。2008年為發展地方宗教觀光，經擲筊獲玄天上帝同意，改為每年辦理，嘉義市鞦韆節除了是民俗活動、也是一項體育競技，更具有文化傳承和教育意義。

嘉義市鞦韆節上午10點於玄天上帝廟廟埕舉行，市長黃敏惠、立委王美惠、張啓楷、市議長陳姿妏及議員等來賓與會；市民對民眾黨不分區立委張啓楷較為陌生，張啓楷致詞時拉著王美惠的手表示，一起為嘉義打拼，並奉市長黃敏惠為嘉義隊長。