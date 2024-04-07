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嘉義市高空鞦韆節驚呼聲中登場 為全民消災也為花蓮地震祈福

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（前排右四）與來賓焚香祈福。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排右四）與來賓焚香祈福。記者李宗祐／攝影

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傳承超過200年的嘉義市鞦韆節今天在光路里武當山玄天上帝廟廟埕熱鬧登場，不同年齡及世代的選手在12公尺高的鞦韆架上比技藝、也比膽識，現場驚呼連連。早年高空盪鞦韆是祈福消災，如今是民俗傳承。 

市長黃敏惠表示，北天燈、南蜂炮、嘉義市有鞦韆節，是民俗活動、也是項體育競技，有好的體力才有好的免疫力。活動也共同為花蓮大地震祈福。

市長黃敏惠表示，北天燈、南蜂炮，嘉義有高空盪鞦韆，相傳200多年前高空盪鞦韆活動源自清朝先民來台開墾時期，嘉義市下路頭地區瘟疫氾濫，村民祈求玄天上帝保佑，奉神意搭設鞦韆架舉行盪鞦韆儀式消災祈福，瘟疫果真消除。

黃敏惠說，遵照古法所搭設的竹製競技鞦韆架高12公尺，使用藤蔓捆紮、沒有使用一根釘子與螺絲，專業團隊從山裡挑選、經過特殊工藝製作，代代相傳。當年瘟疫在高空盪鞦韆活動後一切就平安，也就是有好的體力才有好的免疫力，3年來的疫情更能體會這神明的指示。2008年為發展地方宗教觀光，經擲筊獲玄天上帝同意，改為每年辦理，嘉義市鞦韆節除了是民俗活動、也是一項體育競技，更具有文化傳承和教育意義。

嘉義市鞦韆節上午10點於玄天上帝廟廟埕舉行，市長黃敏惠、立委王美惠、張啓楷、市議長陳姿妏及議員等來賓與會；市民對民眾黨不分區立委張啓楷較為陌生，張啓楷致詞時拉著王美惠的手表示，一起為嘉義打拼，並奉市長黃敏惠為嘉義隊長。

今年嘉義市鞦韆節比賽，分為單人組依年齡區分為少年組（25歲以下）、青年組（26歲～45歲）、中年組（46歲～65歲）等3組競技；雙人組則分為青年組（18歲～35歲）、中年組（36歲～65歲）等2組競技。現場除了在鞦韆上高空競技之外，社區市集及各學校、社區發展協會與社區大學的精彩表演。讓參與的民眾除了觀看競技之外，亦能有多樣的活動參與，現場熱鬧滾滾。

嘉義市鞦韆節上民眾黨立委張啓楷（右）致詞時，奉市長黃敏惠（中）為嘉義隊長，要與立委王美惠（左）等一齊為嘉義打拼。記者李宗祐／攝影
嘉義市鞦韆節上民眾黨立委張啓楷（右）致詞時，奉市長黃敏惠（中）為嘉義隊長，要與立委王美惠（左）等一齊為嘉義打拼。記者李宗祐／攝影
嘉義市鞦韆節民眾黨立委張啓楷（右），民進黨立委王美惠（左）協助民眾鑽轎底祈福。記者李宗祐／攝影
嘉義市鞦韆節民眾黨立委張啓楷（右），民進黨立委王美惠（左）協助民眾鑽轎底祈福。記者李宗祐／攝影
嘉義市年度盛會鞦韆節今天登場。記者李宗祐／攝影
嘉義市年度盛會鞦韆節今天登場。記者李宗祐／攝影
嘉義市鞦韆節今天登場。記者李宗祐／攝影
嘉義市鞦韆節今天登場。記者李宗祐／攝影
嘉義市鞦韆節今天登場。記者李宗祐／攝影
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嘉義市鞦韆節廟方主委林羅春蘭準備２千條香腸免費送。記者李宗祐／攝影
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嘉義 王美惠 黃敏惠

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