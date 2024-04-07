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北港振玄堂八家將首列無形文資 縣長張麗善親赴授證

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港鎮「笨港如性振玄堂八家將」最近獲雲林縣審議會審議通過，成為雲林縣第一個登錄民俗無形文化資產的八家將團。記者蔡維斌／翻攝
北港鎮「笨港如性振玄堂八家將」最近獲雲林縣審議會審議通過，成為雲林縣第一個登錄民俗無形文化資產的八家將團。記者蔡維斌／翻攝

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雲林縣北港鎮笨港如性振玄堂負責人蔡上元積極推動八家將文化，2016年曾獲「全球中華文化藝術薪傳獎」，最近更獲雲林縣登錄為民俗無形文化資產，雲林縣長張麗善昨晚偕同立委丁學忠等人頒發「登錄證書」並致贈「威武聖將」匾額，肯定五聯境如性振玄堂民俗發展協會用心保存民俗文化。

文觀處長陳璧君指出，「笨港如性振玄堂八家將」是北港「清波師」蔡嘉雄於1996年創立，蔡嘉雄原為北港聖德堂家將團成員，承襲台南府城白龍庵五部將系統中的如性慈敬堂系統，多年來完整保存八家將文化，目前由蔡嘉雄之子蔡上元擔任館主，以北港朝天宮迎媽祖遶境為主，也接受外地宮廟團體邀請贊助出陣。

蔡上元除致力保存這項傳統民俗，並與時俱進融入新元素，2016年曾獲薪傳獎。去年申請登錄民俗無形文化資產，經雲林縣審議會審議最近獲得通過，成為雲林縣第一個登錄民俗無形文化資產八家類別，保存者為「雲林縣五聯境如性振玄堂民俗發展協會」。

雲林縣長張麗善指出，蔡上元師承父親衣缽，深耕八家將文化薪傳，除八家將技藝，導師、法師、面師也傳承良好，陣法演示以台灣傳統民俗宗教內涵為主，體現八家將的技藝文化，成為雲林具代表性家將團，獲登錄為無形文化資產，是大家共同的榮耀。

張麗善表示，八家將包括臉譜、服飾衣帽、道具陣式與肢體動作，深具文化底蘊是台灣珍寶，尤其五聯境如性振玄堂民俗發展協會，在傳承過程中尋求創新而不流俗，希望藉由文化資產登錄，發揚八家將文化與傳承延續，感謝蔡上元等人的努力與奉獻。

北港鎮「笨港如性振玄堂八家將」最近獲雲林縣審議會審議通過，成為雲林縣第一個登錄民俗無形文化資產的八家將團，雲林縣長張麗善親自授證。記者蔡維斌／翻攝
北港鎮「笨港如性振玄堂八家將」最近獲雲林縣審議會審議通過，成為雲林縣第一個登錄民俗無形文化資產的八家將團，雲林縣長張麗善親自授證。記者蔡維斌／翻攝
北港鎮「笨港如性振玄堂八家將」最近獲雲林縣審議會審議通過，成為雲林縣第一個登錄民俗無形文化資產的八家將團。記者蔡維斌／翻攝
北港鎮「笨港如性振玄堂八家將」最近獲雲林縣審議會審議通過，成為雲林縣第一個登錄民俗無形文化資產的八家將團。記者蔡維斌／翻攝
北港鎮「笨港如性振玄堂八家將」最近獲雲林縣審議會審議通過，成為雲林縣第一個登錄民俗無形文化資產的八家將團。記者蔡維斌／翻攝
北港鎮「笨港如性振玄堂八家將」最近獲雲林縣審議會審議通過，成為雲林縣第一個登錄民俗無形文化資產的八家將團。記者蔡維斌／翻攝
北港鎮「笨港如性振玄堂八家將」最近獲雲林縣審議會審議通過，成為雲林縣第一個登錄民俗無形文化資產的八家將團。記者蔡維斌／翻攝
北港鎮「笨港如性振玄堂八家將」最近獲雲林縣審議會審議通過，成為雲林縣第一個登錄民俗無形文化資產的八家將團。記者蔡維斌／翻攝

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