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鳳梨為意象特色遊具場啟用 家長雖開心仍有這個擔憂

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
旺萊公園特色遊戲場旁便是裸露地，家長擔憂塵土飛揚。記者李文德／攝影
旺萊公園特色遊戲場旁便是裸露地，家長擔憂塵土飛揚。記者李文德／攝影

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關廟區大潭埤占地25公頃是許多當地居民休假常去踏青的去處。不過地方不斷陳情，希望能有適合小朋友遊玩的特色遊具區。市府編列720萬元於公園內打造特色遊戲場，日前已啟用。不少家長表示，關廟區就是要有這種遊具。也有爸媽不免擔心，因有歸仁、仁德公園遊具區的「前車之鑑」，希望安全維護更完備。

特色遊戲場坐落於大潭埤旺萊公園戲水池旁，範圍約660平方公尺，以當地知名農產鳳梨為意象，打造3公尺高的主遊戲塔，讓5歲至12歲學童盡情在此攀爬、溜滑梯；更有適合2至12歲小朋友遊玩的旋轉鞦韆，可讓民眾們自行控制力道轉圈圈。

對外開放後引起當地居民慕名而來，「該有這種遊具了！」家長表示，以往只能帶著小朋友走走大潭埤，缺少放電的地方，啟用後能夠讓當地居民不用跑去歸仁、仁德遊具區遊玩。

不過也有家長擔心地表示，因仁德、歸仁特色遊具區先後發生安全疑慮的事件，讓小朋友玩還是稍微會疑慮，希望能夠再針對安全維護更上層樓，另外遊具區周邊環境也還是很多裸露地，希望能夠再多點植被。

市議員陳皇宇表示，針對此處已加裝防撞護條、更有標示警語，不過「安全至關重要」，除了需要居民的愛惜維護，更建議管轄的區公所和主管機關市府工務局要確實定期巡視。

關廟區公所表示，針對安全疑慮，每天也會派員在公園巡視遊具是否有損，一旦察覺安全問題，將趕緊通報給市府工務局請承包廠商修繕；工務局表示，有關於裸露地目前正著手進行植被種植，而家長的反應將納入維護重點。

工務局指出，目前已有26座特色遊戲場完成，尚有9座施工中，13處也正著手規畫，盼積極落實一區一公園。

大潭埤旺萊公園特色遊具區日前啟用，以當地農產鳳梨為意象，打造3公尺高的主遊戲塔，讓5歲至12歲學童盡情在此攀爬、溜滑梯。記者李文德／攝影
大潭埤旺萊公園特色遊具區日前啟用，以當地農產鳳梨為意象，打造3公尺高的主遊戲塔，讓5歲至12歲學童盡情在此攀爬、溜滑梯。記者李文德／攝影
大潭埤旺萊公園特色遊具區日前啟用，以當地農產鳳梨為意象，打造3公尺高的主遊戲塔，讓5歲至12歲學童盡情在此攀爬、溜滑梯。記者李文德／攝影
大潭埤旺萊公園特色遊具區日前啟用，以當地農產鳳梨為意象，打造3公尺高的主遊戲塔，讓5歲至12歲學童盡情在此攀爬、溜滑梯。記者李文德／攝影
關廟區大潭埤占地25公頃，是許多當地居民休假常去踏青的去處。記者李文德／攝影
關廟區大潭埤占地25公頃，是許多當地居民休假常去踏青的去處。記者李文德／攝影
旺萊公園特色遊戲場啟用後，家長帶著孩子到此遊玩，不亦樂乎。記者李文德／攝影
旺萊公園特色遊戲場啟用後，家長帶著孩子到此遊玩，不亦樂乎。記者李文德／攝影

主管 溜滑梯 鳳梨

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