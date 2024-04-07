影／紅球來到大南門城 文史團體舉幡守護南山公墓

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台南市紅球計畫今天是最後1天活動，大紅球來到中西區大南門城，文史團體也趁紅球熱來到拉布條表達守護南山公墓的訴求，認為此公墓從荷蘭時期即有墓塚，有著4百多年的歷史，籲請不要遷葬與開發，結合寶貴文史發展文化觀光。

守護南山公墓青年陣伴發起這一活動，希望利用紅球熱，喚起民眾對南山公墓保存的重視，成員們拉著寫著「府城慶建城，紅球出城門；竹溪眺南山，莫刨祖先墳」的布幡，以及「毀墓奪地何以心安，萬般不捨當護南山」的布條到大南門城表達心聲。

守護南山教師應援團執行祕書吳延晃說，選在大南門城表達心聲的原因是，早年大南門城外是荒郊野外，民眾要出葬都會從大南門城外一路走到南山公墓，因市府結合藝術家舉辦紅球計畫活動，今天是活動最後一天，又地點在大南門城，因此選在南門城表達心聲，希望讓更多人聽到聲音。

吳延晃等人指出，南山公墓是台南最老的公墓，從荷蘭、明鄭、清代、日治到民國，除了許多名人更有許多小老百姓葬於此，充滿著故事，市府計畫開發南山公墓，從打通西門路，以及拓寬新都路。都有許多公墓被遷移，不希望南山公墓再被破壞，大家一起保護南山公墓，也維護這塊近百公頃的生態寶地，且因南山公墓緊鄰台南機場，更是城市的最好緩衝區，值得珍惜。