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睽違32年 正統鹿耳門聖母廟鎮殿二媽「再出門」請佛

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
適逢3年一科的土城香即將展開，正統鹿耳門聖母廟今由32年來未曾「出門」的「鹿耳門鎮殿二媽」坐鎮，到三郊五廟請佛。記者萬于甄／攝影
適逢3年一科的土城香即將展開，正統鹿耳門聖母廟今由32年來未曾「出門」的「鹿耳門鎮殿二媽」坐鎮，到三郊五廟請佛。記者萬于甄／攝影

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適逢3年一科的土城香即將展開，正統鹿耳門聖母廟今由32年來未曾「出門」的「鹿耳門鎮殿二媽」坐鎮，到台南府城三郊五廟請佛，其中，「斷交」25年的台南中西區三郊鎮港海安宮、水仙宮，今年在各界的努力之下，雙方順利「破冰」，才重新牽起三郊合作交流，台南市副市長葉澤山今早也親自見證台南宗教界一大盛事。

鹿耳門聖母廟主委王增榮表示，1831年因聖母廟古廟倒塌損壞，因此當時祭祀的鎮殿大媽、二媽、武館媽暨百餘神尊，被送往三郊鎮港海安宮寄佛、台郡三郊水仙宮寄普，並開啟三郊交陪之情誼，而1918年二建大廟竣工後，也迎回被寄佛的鎮殿大媽、二媽等神祇。

王增榮提到，在1999年間，海安宮及水仙宮因種種原因甚少往來，導致三郊五廟缺了一塊，今年適逢台南400，也是甲辰年土城香醮大典，透過各界的努力與協調，海安宮及水仙宮「破冰」重新展開交流，自1992年後就沒出過門的「鹿耳門鎮殿二媽」更親自到府城三郊五廟請佛。

葉澤山表示，鹿耳門鎮殿二媽到府城三郊五廟請佛，是宗教文化中非常重要的歷史時刻，雖25年前因故中斷，但今年透過「神明的慈悲」與「人的智慧」，重新牽起三郊的情誼，很榮幸能參與見證一場歷史時刻，也代表市長黃偉哲給予祝福，希望甲辰年土城香醮一切順利。

正統鹿耳門聖母廟鎮殿二媽入府城請佛儀式，今早由副市長葉澤山、廟方人員及多位地方議員貴賓進行團拜祈福，並在土城香武陣護駕下，鎮殿二媽起駕前往三郊營仔腳朝興宮溫陵廟、三郊鎮港海安宮、台郡三郊水仙宮及三郊祀典大天后宮等15間友宮請佛，預計今晚9點返回聖母廟入廟。

今早由台南市副市長葉澤山（中）、廟方人員、多位民代及貴賓進行團拜祈福扶轎，並在土城香武陣護駕下，鎮殿二媽起駕前往請佛，預計今晚9點返回聖母廟入廟。記者萬于甄／攝影
今早由台南市副市長葉澤山（中）、廟方人員、多位民代及貴賓進行團拜祈福扶轎，並在土城香武陣護駕下，鎮殿二媽起駕前往請佛，預計今晚9點返回聖母廟入廟。記者萬于甄／攝影
適逢3年一科的土城香即將展開，正統鹿耳門聖母廟今由32年來未曾「出門」的「鹿耳門鎮殿二媽」坐鎮，到三郊五廟請佛。圖／廟方提供
適逢3年一科的土城香即將展開，正統鹿耳門聖母廟今由32年來未曾「出門」的「鹿耳門鎮殿二媽」坐鎮，到三郊五廟請佛。圖／廟方提供

台南 黃偉哲

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