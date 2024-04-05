台南馬沙溝濱海遊憩區休園許久 擬整修重新招租

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台南市將軍區馬沙溝濱海遊憩區曾是一見雙雕藝術季沙雕場地，且擁有合法海水浴場，但因經營困難，承租業者於去年9月宣布休園，雲嘉南濱海國家風景區管理處計畫整修重新招租。

位於將軍漁港附近的馬沙溝濱海遊憩區，過去曾是一見雙雕藝術季沙雕場地，每年夏季開放的海水浴場也曾相當熱門，但近日有造訪將軍漁港遊客想就近到沙灘玩一玩，到門口發現沒有開放。

雲嘉南濱海國家風景區管理處2018年投入逾新台幣6000萬元經費修繕建物，設置露營區等設施，並以養灘工法改善海岸線退縮問題，承租業者於2020年進駐經營馬沙溝海洋休閒運動渡假中心，配合市府舉辦活動吸引人潮，曾成為濱海地區人氣景點之一。

根據業者在臉書（Facebook）粉絲專頁發布訊息，早在去年9月就已宣布因園內設施遭颱風損害需要整修，暫停對外開放，並接受已購票民眾退票，至今仍持續整修中。

有附近居民指出，自從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來影響後，遊客人數就比較少，可能在經營困難情況下，設備與場地狀況也變得比較差，變成惡性循環。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長許宗民說，目前正與承租業者洽談解約事宜，預計先盤點相關設備後，再評估整修與後續招租等事宜。