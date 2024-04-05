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一座被眷村包圍的文創空間 「雲林版審計新村」新館開幕
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雲林虎尾建國眷村近年改造有成，假日市集常吸引滿滿人潮，被譽為「雲林版審計新村」，縣府看準其文化發展的潛力，今在丁棟新設創意設計中心（YCDC）虎尾館，做為海區旅遊文化創意體驗平台。
縣長張麗善、副縣長謝淑亞及縣議員黃美瑤、文化觀光處長陳璧君等人今為YCDC新館揭牌。張麗善說，雲林是農業城市，為活化其他產業，4年前囊括雲創點睛精品認證、雲林亮販點特色店家及青年創新輔導等品牌在斗六市成立第一家創意設計中心。
虎尾建國眷村是目前全國唯一保有農村型眷村文化的地方，縣府修復丁、忠、孝棟及活動中心等核心區域，並投入1.1億多元進行再造歷史現場2.0工程，今趁YCDC虎尾館開幕，以全新面貌重回遊客眼前。
張麗善說，首波主打「眷眷戀風」主題，建築外圍以造型花窗呼應眷村歷史脈絡，全館採用俐落設計風格，提供雲林特色商品展售、特色餐點、名人講座及主題市集等多角化服務，另結合建國眷村辦理戶外活動及歷史建築導覽。
清明連續假期，虎尾建國眷村至4月7日舉辦市集活動，有植物手作體驗、芒果青製作、生態走讀及藍曬、每日嚴選攤車美食、生活選物、文創手作等逾45家品牌參與。
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