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嘉義縣5連霸前議員林寶瓶驚傳病逝 享年71歲
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連任5屆的國民黨籍前嘉義縣議員是水上鄉金日美實業公司負責人，去年涉以合法公司掩護非法傾倒事業廢棄物近3000公噸，不法獲利高達1660多萬元，遭嘉義地檢署以違反廢清法起訴，今天傳出病逝，享年71歲。
林寶瓶2021年間涉以合法公司掩護，在水上鄉非法傾倒2647公噸食品大廠事業廢棄物，檢調同年8月查獲，嘉檢偵結，估計林寶瓶等人不法獲利1660多萬元，依廢棄物清理法起訴。他也與高雄蔡姓生技公司負責人合作，以相同手法代為處理食品加工汙泥共221公噸。
林寶瓶曾任嘉義縣水上鄉民代表會主席，1998年至2018年連任5屆縣議員，近年因身體因素，2018年起由妻子楊秀琴代夫出征，高票當選至今已連任2屆。，
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