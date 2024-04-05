馬沙溝濱海遊憩區封園8個月未開放 清明連假遊客上門撲空

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位於台南將軍的馬沙溝濱海遊憩區，是南市沿海唯一合法的海水浴場，2020年整修後重新開放，人氣稍有回流，但接連受到疫情、颱風等因素衝擊，加上沙灘侵蝕嚴重，業者從去年8月封園後就未再對外開放，這幾天連假有民眾前來卻撲空，只好轉往附近景點；現傳出業者有意退出，雲嘉南濱海國家風景區管理處證實正進行相關程序，後續將同步進行整修及出租事宜，希望能盡速開放。

馬沙溝濱海遊憩區曾是「一見雙雕」藝術季沙雕主要場地，每年活動都吸引不少人潮，2018年時封閉整修，雲管處斥資逾6000萬，修繕原有建物，設置露營、烤肉區及植栽綠美化工程，以2年時間「養灘」休養生息，2020年業者進駐，引進水上活動，計畫打造海洋休閒運動渡假中心，結合南市府近年舉辦的「將軍吼」音樂祭，希望能帶起人氣。

雖然一開始反應不錯，但後來遇到疫情衝擊，遊客人數下滑嚴重，園區經營不如預期，去年又受到接連颱風侵襲，沙灘區一片狼藉，且木棧道損壞、鋼構鏽蝕，加上海岸退縮的問題又重現，從去年8月起業者就以整修為由停止開放，f迄今仍閉園中。根據觀光署日前遊憩地點觀光客統計，去年前10月僅有5400餘人造訪，是最冷門景點。

附近居民說，每年海水浴場從5月到10月開放民眾使用，業者安排水上活動，也有露營區、烤肉區、泳池區等規劃，起初遊客不少，晚間還有人烤肉、放煙火，頗為熱鬧，但後來遇上疫情，感覺園區設備也沒到位，就逐漸沒落，印象中沒開園很久了。

這幾天是清明兒童連假，將軍漁港觀光漁市出現人潮，從嘉義來的陳姓遊客說，本來想到沙灘走走，到了才發現沒開放，就轉到漁港吃吃海鮮，有點殺風景；據悉，業者臉書專頁3月底有公告，門口也掛休園通知，但疑似被風吹落，現場並未看到。