紓解國3關廟路段車流交管 台86進閘道大排長龍怨聲載道

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清明連假第二天交通部為紓解國道3號南二高關廟路段北上車流，再連接關廟交流道的台86線東西向快速道路歸仁、關廟路口管制、禁止車輛進入必須改繞關廟市區，造成入口車輛須排隊數百公尺、還要繞進市區多數公里車程，駕駛人怨聲載道。

這項匝道管制措施確實減少國三關廟路段車流量，上午在國道3號關廟段高速公路上車流順暢，卻苦了要上高速公路的車輛必須大排長龍，還有其他方向的車輛爭道、多次險象環生。

尤其台86線周遭人口密集，也是聯通國1跟國3的捷徑，管制台86線北上關廟交流道匝道路口，車輛必須繞到關廟市區等於另類的匝道儀控管制，引發民怨。

林姓貨車司機指責政府為了「面子好看」，連續假期不讓高速公路塞車，故意管制台86線砸到，讓原本能夠進入高速公路的車輛不斷延遲，造成塞車移到平面道路，實際上浪費的時間更多根本就是在欺騙社會、欺負像他們這樣連續假期還需要送貨工作的基層勞苦大眾。