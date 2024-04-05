阿里山遊樂區櫻花季近尾聲遊客較去年少 除受花蓮強震影響還有這原因

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嘉義縣知名阿里山國家森林遊樂區櫻花季，接近尾聲，即將在10日結束，觀光旅宿業原預期清明連假會迎來滿滿人潮，昨天連假首日只有2000多人入園，旅宿業說，受花蓮大地震波及，許多遊客不敢上山退訂，今年花季人數比去年減少，主因是氣候影響，花季的主角櫻花，開花提早，又平地賞花去處多，分散客源。

林業保育署嘉義分署統計，去年花季3月10日到4月2日約13萬人入園，今年3月10日到4月2日約11萬人，減少2萬人，清明連假，上山遊客可以在阿里山工作站前、慈雲寺、商店區、祝山林道、舟之橋等地，觀賞到盛開中的普賢象櫻、玉山杜鵑、紫藤、一葉蘭等。

在遊樂區經營飯店的嘉義縣旅館公會前理事長陳昆茂說，今年花季遊客減少，主因是受氣候影響，櫻花開花提早約半個月，許多遊客提早日上山賞花，花季同期平地賞花去處多，分散客源，清明連假原預期會湧入滿滿人潮，花蓮大地震，雖嘉義未受震災，阿里山公路安全暢通，但受花蓮大地震影響，許多遊客不敢上山退訂。

每年花季，阿里山遊樂區櫻花綻放、花況佳，今年櫻王染井吉野櫻提早滿開，花季3月10日至4月10日，陳昆茂表示，今年花期提早，染井吉野櫻櫻王過去約在3月20日盛開，提早10多天滿開，花季假日訂房接近客滿，平日還有房間可預訂。