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雲林北港府番公墓修繕糾紛 包商槓公所

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
北港鎮府番公墓修繕工程的承包商張明輝（左）昨到納骨塔抗議鎮公所遲不付款，公所建設課長陳佳鴻協調。記者蔡維斌／攝影
北港鎮府番公墓修繕工程的承包商張明輝（左）昨到納骨塔抗議鎮公所遲不付款，公所建設課長陳佳鴻協調。記者蔡維斌／攝影

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昨天清明連假首日，各地湧現掃墓人潮，承包雲林北港鎮府番公墓修繕工程的廠商卻到場抗議，持大字報且在塔櫃張貼「欠款封櫃」公告，控訴去年10月已完工，半年來鎮公所卻百般刁難、遲不付款，引來掃墓民眾側目；公所回應，工程有缺失尚未完成驗收，將請廠商修正補件，再依程序辦理。

北港鎮公所建設課長陳佳鴻說，此工程多項缺失，包括上頂板強化未施作、名牌缺損、櫃門啟閉不順等，初驗才沒通過。

承包商張明輝說，工程去年4月開工，預定同年7月完工，施工期間發現部分骨甕太大，塔櫃空間已無法再加裝「強化面板」，經與公所協調達成協議，無法施工的部分就不做但扣減工程款，他依公所指示施工至10月完工。

張明輝不滿地說，不料公所卻遲遲借故不驗收，他四處奔走後好不容今年1月驗收，監造單位也認定工程沒問題，但公所卻又挑了300多項小缺失也一一改正，如今又拖了100多天仍不支付500多萬元款項。

陳佳鴻到場與張明輝協調，陳說，部分的強化板依協調施作，卻未造冊附列竣工報告中說明，資料不全，已函請廠商補件送審。對此，張明輝說，會再依公所要求補件，期待早日解決，「實無意影響民眾祭祖，也不想對簿公堂」。

公墓 北港 連假

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