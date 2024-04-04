台灣最具歷史的公墓 南市南山公墓文史團體喊保存拒開發

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台南市面積最大且最具歷史的南山公墓，由於周邊發展迅速，市府有遷葬及設置殯葬專區計畫，但遭到文史、環保團體反對，並提出100門具文化資產保存價值的墳墓，文資處表示，尚未審查部分，均已會同家屬完成現場勘查，近期審查，決定是否列冊追蹤，接著提交文資審議。文史團體強調會繼續提出具保存價值的墳墓，守護南山公墓。

南山公墓位於南區國民路、大成路、永成路及台南機場以北與中華南路間，面積近95公頃，是台南最大的公墓，因墓園歷史從荷蘭時期即有，歷經明鄭、清代、日治到民國，也是國內最具歷史的公墓。但近幾年公墓周遭朝迅速發展，住宅區近鄰公墓，加上市立殯儀館與火葬場不同地方，且不敷需求，市府欲在南山公墓興建殯葬園區。

但文史、環保團體認為此區生態豐富、且具文史價值，反對遷葬、設置殯葬專區，主張殯儀館原地重建，2年前重現府城水文促進會提報南山公墓100門墳墓，送文化局文資處審查。文資處表示，因所提報的墳墓必須會同家屬現勘，而許多家數住國外，因此較花費時間。目前100門均已完成勘查，其中較早完成的50門有10門經審查後認為具有價值，列冊追蹤，但審查後因文化價值基準又有調整，未列冊追蹤的還要再次開會審查。另，其他50門近期內會開會審查，決定是否列冊追蹤，接著提交文資審議，決定是繼續列冊追蹤、列為古蹟還是因無保存價值，解除利冊追蹤。

守護南山公墓教師應援團執行祕書吳延晃說，希望市府正視南山公墓文化價值，放棄傳統開發思維，會繼續提報具文資價值的公墓。民政局表示，尊重文史團體訴求，等文資處針對這些墳墓完成審查、審議後，再做規畫。