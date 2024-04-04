震後雲林民宿業者遇退房 1客訂「這房型」要求免費取消...消保官釋疑

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

花蓮昨天發生芮氏規模7.2大地震，影響部分民眾清明連假出遊興致。雲林縣古坑鄉一民宿業者今在網路社團發文指出，遇到旅客以擔心山區落石、不敢上山為由要求取消預定，業者起初因不退款房型且當地非災區而提供保留一年的住宿方案，不過雙方當下沒有共識，雖業者終讓免費取消，消保官張嘉麟就此說明，依觀光署個別旅客訂房定型化契約規定，該名消費者的主張其實已自行放棄權利，不能因個人主觀認知而違規。

根據該名民宿業者發文指出，一名旅客預訂4月6日住宿不退款房型，昨因發生花蓮大地震，其以仍有餘震，擔心山區落石、不敢上山為由向他提出免費取消，雖當下回應可保留至下次，但旅客仍堅持取消，業者提供對話截圖顯示，雙方當下未取得共識，不過最後他選擇退讓，已協助免費取消。

雲林縣旅館公會常務理事陳景立說，清明連假多半民眾仍安排掃墓祭祖，非屬旅遊旺季，以草嶺當地知名飯店為例，此次連假訂房率約5成，不過因媒體報導地震後避免前往山區，今已接到近半退房電話，業者依約提供保留一年內住房的保證；同樣位在古坑鄉的劍湖山渡假大飯店，此次連假住房率達8成，不過因位置較靠近平地，未受到退房潮影響。

張嘉麟說明，若是雲林縣古坑鄉被政府列為0403花蓮大地震的高風險地區，或者旅客預訂前往的旅宿建築、周邊被納為危險範圍，旅客因不可抗力事由致無法履約，業者應即無息返還其已支付費用。

由於此次地震震央在花蓮，其他縣市非災區，只是存在風險，張嘉麟就爭議案例指出，該消費者的要求非為主災區旅宿，全額退費等同自行放棄權利，而當旅客無法如期投宿，經旅宿業者同意後，得依約保留已付金額一年。