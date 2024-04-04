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南科高速發展 生活機能亟待加強

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
南科台南園區發展快速成為新興科技城，有議員指出，年輕科技新貴夫妻認為生活機能追不上房價，亟待加強。照／南科管理局提供
南科台南園區發展快速成為新興科技城，有議員指出，年輕科技新貴夫妻認為生活機能追不上房價，亟待加強。照／南科管理局提供

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南科台南園區發展快速成為新興科技城，帶動周邊善化、新市、安定區等發展，其中人口數最多的善化區設籍人口突破5.2萬人，若加上流動人口估計7、8萬人，有議員指出，年輕科技新貴夫妻認為生活機能追不上房價，亟待加強。市府表示，中央及地方已投入數十億元改善交通。

「當前南科地區該補強的就是聯外交通、停車位、醫院這3大主軸」，縣市合併前曾任兩屆善化鎮長的市議員李文俊說，往來善化、安定間的市道178線上下班尖峰時段塞車已是日常，現外出至少得提早10至20分鐘，市府應未雨綢繆設法加速道路開闢。

李文俊也說，善化、新市區這幾年發展迅速，不少建案陸續完成，停車位明顯不足，另，善化、新市、安定區緊急就醫都須前往永康奇美或麻豆新樓、安南醫院，雖敲定在南科管理局旁引進「奇美醫院南科分院」，希望市府這段期間仍要補強。

副議長林志展多年前也與善化蓮潭里長陳紫晶發動連署，後來促成蓮潭中小學落腳南科LM區，林說，盼市府挹注更多資源在南科周遭。

市府表示，陸續開闢道路，施工中的樹谷大道南延接北外環3期樹谷匝道道路，總長度約3.463公里，力拚明年1月完工，而停車位不足持續檢討，善化多處汽機車路邊車格都改收費，提高周轉率，至於，奇美醫院南科醫院預定3年內營運。

南科 奇美醫院 李文俊 林志展 車位

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