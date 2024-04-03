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今年第五起禽流感 南市今撲殺1463隻蛋雞

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南後壁某養雞場經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，農業局動保處今完成撲殺1463隻肉雞及銷毀雞蛋作業。圖／台南市政府農業局提供
台南後壁某養雞場經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，農業局動保處今完成撲殺1463隻肉雞及銷毀雞蛋作業。圖／台南市政府農業局提供

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台南市再傳禽流感疫情，後壁區某養雞場經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，農業局動保處今完成撲殺1463隻肉雞及銷毀雞蛋作業，也是南市今年第五起，籲請雞農落實防疫，務必提高警覺因應。

農業局動保處說，3月31日接獲後壁區蛋雞業者主動通報場內蛋雞有異常死亡，當天立即派員至現場移動管制及疫情調查，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感。

動保處完成相關作業，今前往現場完成撲殺1463隻及銷毀場內雞蛋，全數運至焚化爐銷燬，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。

動保處表示，已強化各項防疫措施，將針對撲殺場周邊半徑1公里內6場禽場採樣監測，1-3公里內42場禽場訪視檢查，加強化製場死亡化製數量異常管控，持續派遣消毒車加強撲殺場周邊公共區域消毒頻度，將環境中病毒降到最低。

動保處表示，現為候(野)鳥北返季節，國內禽流感案例零星發生，113年迄今全台共發生28例禽流感案例（南市共5場），顯示環境中仍有禽流感病毒威脅，加上日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，動保處呼籲養禽業者，務必要提高警覺加強防疫工作，嚴格人車管制，進出禽場人員都要更換雨鞋及消毒手部，且出入車輛輪胎、踏墊、箱籠等也須澈底清潔消毒，並修補禽舍防鳥圍網破洞，避免家禽與候(野)鳥接觸，降低病毒入侵機會。

如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡，應立即通報動保處（06）6323039分機10。

台南後壁某養雞場經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，農業局動保處今完成撲殺1463隻肉雞及銷毀雞蛋作業。圖／台南市政府農業局提供
台南後壁某養雞場經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，農業局動保處今完成撲殺1463隻肉雞及銷毀雞蛋作業。圖／台南市政府農業局提供

疫情 確診 禽流感

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