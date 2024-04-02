黃偉哲任內首赴歐訪問 與立陶宛約納瓦市締盟如「家人」

台南市長黃偉哲任內首次赴歐出訪，於(立陶宛時間) 4月1日與約納瓦市(Jonava)市長辛可威斯(Mindaugas SINKEVIČIUS )共同簽署兩市夥伴協定，黃偉哲感謝立陶宛對台灣一直以來的支持與力挺，尤其立陶宛的國會議長西米利特和友台小組主席馬瑪竇都剛來訪過台灣，距離辛可威斯去年3月底到訪台南剛好滿一年，今年也是台南400特殊的一年，雙方選定締盟顯得特別有意義，共同在台立友好歷史上再添一筆里程碑。

駐立陶宛台灣代表處王雪虹大使陪同到訪約納瓦市政府。辛可威斯率領市政府高層團隊迎接訪問團，包含兩位副市長蓋里尼與貝西斯(Birutė GAILIENĖ, Povilas BEIŠYS)、出身約納瓦市的國會議員薩布提斯(Eugenijus SABUTIS)，以及行政、總務、傳播等4位局處首長、副首長共同熱忱接待。

辛可威斯市長首先為黃市長簡介約納瓦市，除了為立陶宛第9大城市，過去為以農業為主的城市，現今朝向發展智慧工業、智慧運輸與創新產業，約市剛於去年完成市立游泳池等運動中心，內部設施即採用智慧手環設計結合多項智能系統，運動中心並結合戶外滑雪場、親水公園、籃球場等等，約納瓦市並有籃球隊定期在此訓練，希望有機會與台南市有體育活動與智慧城市方面的交流，像是邀請台南的籃球隊到約納瓦市進行友誼賽。

黃偉哲致詞時以立陶宛語”Labas!”（你好）向約納瓦市貴賓打招呼! 他感謝辛可威斯市長這一年來熱情的邀約。台南是台灣第一個城市，也是文化古城與美食之都，同時，更是一個科技新都。希望今日與約納瓦市的締盟，可以開啟兩市間更多面向的合作，包含智慧科技方面的合作、籃球隊的友誼賽交流，也希望可以邀請約納瓦市的民俗表演團體來參與台南10月份的南瀛國際藝術節，更歡迎約納瓦市的好朋友一起到台南參與台南400重大活動。

雙方於會議中如老友般相談甚歡，締盟儀式於一片掌聲中完成，辛可威斯市長更說兩市已變成家人(family)一般，實質加深台灣與立陶宛間友誼。台南與約納瓦市共同立基於民主自由的普世價值與平等互訪的友誼關係，雙方約定於今年台南400年締結盟約。約市特別將台南市市徽展示於其市政大樓外牆，並表示台南為其第一個歐洲以外地區的友誼城市，並將台南市地標照片展示在市政中心大樓前，供約納瓦市民認識台南，表達極為重視此締盟與友誼。