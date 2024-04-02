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金價飆漲 阿嬤整包黃金埋土裡忘記在哪 鄉長出動這支幫找到
國際金價持續飆漲，銀樓金價牌告賣出價每錢直逼9千元，雲林一名70多歲阿嬤將黃金埋在土裡卻忘記埋在哪，緊急向鄉公所求助，最後借來金屬探測器，花費一個半小時才找到，讓阿嬤鬆了一口氣。
金價飆漲，掀起拋金潮，雲林縣莿桐鄉長廖秋蓉最近接到一通電話，一名70多歲阿嬤在電話中神秘兮兮，指自己存了一包黃金，埋在家門口土裡，但想不起來埋在哪裡，向她求助。
鄉公所向其它單位商借金屬探測器，昨天到阿嬤家協助尋找埋在土裡的黃金，阿嬤家門前的土地逾300坪大，廖秋蓉說，大家宛如大海撈針，整整掃了一個半小時，最後掃到庭院的角落一座小土堆，金屬探測器才有反應。
阿嬤的先生將土挖開，露出一個罐子，阿嬤開心極了，「找到了」，廖秋蓉說，阿嬤用塑膠袋將黃金包起來，放入塑膠杯中，再放入罐子。
廖秋蓉說，阿嬤找到黃金很開心，但也很緊張，現在金價飆高，不知道接下來要把黃金收在哪裡，大家提醒她，這次千萬要收好，才不會又忘記。
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