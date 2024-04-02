台南市長官邸「享鴨」入駐 莫嘉賓沈浸式彩繪「無境花園」

王品集團「享鴨」入駐台南市長官邸，正全力趕工預計4月20日開幕，音牆面色調灰暗，有彩繪的想法，除活絡空間，也可以做為開幕前熱身活動。經文化局引薦找來常期支援彩繪的台南高商老師莫嘉賓，以「秘密花園」方向設計規畫，創作「無境花園」，融入古樹庭院，創造不一樣的奇幻花草，未演先轟動。

位於台南市南門路的市長官邸，坐擁數百坪地，市府為活化市有資產，委外經營，於前帕莎蒂娜租約到期後委外招標，經公開評選，由王品公司旗下的「享鴨」獲選進駐，20日開幕。莫嘉賓表示，從小在附近讀書就常常經過官邸，灰色巨大鐵門感覺戒備森嚴，不知道誰的房子，也不知道裡面是長什麼樣子，感覺很神秘，之後市府古蹟建築活化後有廠商進駐才真正了解這個地方。

莫嘉賓勘景時發現彩繪牆體高大，有面北、面東兩面，含地上矮牆約4.5公尺、寬約17公尺，頗具挑戰。彩繪題材要融入場境不唐突，又要帶有豐富美好氣息，讓莫嘉賓傷透腦筋，多次走訪官邸發現很多巨大古樹，苦楝、茄冬、羅漢松、玉蘭花等，還有掉滿地的芒果青，加上杜鵑矮灌木叢陸續開花，粉紅色、白色頗有迎春氣息，決定以「秘密花園」方向設計規畫圖稿，經過多次與廠方往返討論，最後延伸定名為「無境花園」。

無境有無限探索秘密空間的寓意，莫嘉賓說，結合彩繪的花牆，猶如置身探訪童話故事場景的意境，於是規畫面北牆為迎賓入口，以在地著名植栽的蝴蝶蘭（台灣阿嬤）、火鶴花、石斛蘭、向日葵、風鈴花為主，輔以各式蕉葉、椰葉、月桃、龜背芋、各式蕨類藤蔓為背景，展現生氣蓬勃；面東牆以「花團錦簇」超現實的奇幻花草為構想，包含百合花、類繡球花、類雞蛋花、玫瑰花、藍雪花、瓜葉菊等，色彩柔美古典，花卉造形幻化。兩幅彩繪作品融入古樹庭院，很適合沈浸其中，游賞合影。