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電價漲...巨無霸幸福春捲佛心新住民老闆凍漲 愈到清明愈難買

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
後天清明節，節慶還未到，嘉義市公明路上幸福春捲小攤，客人一大早就排隊，等著吃一口飽滿餡料春捲。記者魯永明／攝影
後天清明節，節慶還未到，嘉義市公明路上幸福春捲小攤，客人一大早就排隊，等著吃一口飽滿餡料春捲。記者魯永明／攝影

後天清明節，節慶還未到，嘉義市公明路上幸福春捲小攤，客人一大早就排隊，等著吃一口飽滿餡料春捲，充滿幸福飽足感，電價漲、麵粉等原物料食材上漲，許多春捲店調漲到70元，越南嫁來台新住民老闆盧銀俏維持60元不漲價，她說，「清明節才幾天，我生意是做永久的！」

「巨無霸春捲平價、CP值高，吃1個就飽」，排隊客人有許多來嘉度假，或慕名前來人，幸福春捲小攤在馬路旁，店面不起眼，卻是經營逾10年老店，別人賣70元，盧銀俏維持60元不漲價，薄利多銷，每年清明連假天未亮就開賣，增加人手幫忙，客人大排長龍，不限購買數量。

盧銀俏用料不手軟，飽滿餡料，春捲難一手掌握，配料有蔬菜、紅蘿蔔、高麗菜、豆芽菜等7、8樣，為凸顯春捲與眾不同，選用滷肉增加溫度，滷肉肥瘦兼具不油膩，越南家鄉獨門醃辣椒是其他春捲攤吃不到的口感，春捲塞滿豐富配料，客人大讚「排再久都值得。」

盧銀俏2008年嫁來台灣，看準台灣養生風，先到春捲店打工再創業，每天工作12小時，月休2天，2012年終於擁有春捲小攤，扎實用料與親切待客，讓她開店第1年清明就賣出130個春捲，清明連假每天賣逾千個春捲，許多人排隊逾1小時，耐心等待，清明連假清晨就開賣。

後天清明節，節慶還未到，嘉義市公明路上幸福春捲小攤，客人一大早就排隊，等著吃一口飽滿餡料春捲。記者魯永明／攝影
後天清明節，節慶還未到，嘉義市公明路上幸福春捲小攤，客人一大早就排隊，等著吃一口飽滿餡料春捲。記者魯永明／攝影

嘉義 新住民 清明節 漲價 越南 連假 電價

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