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強強聯手 雲林打造高齡健康國家隊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
台大醫院雲林分院長馬惠明（左起）、國衛院長司徒惠康、雲林縣長張麗善、雲林科大校長楊能舒昨簽署雲林高齡健康智慧整合合作協議書。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院長馬惠明（左起）、國衛院長司徒惠康、雲林縣長張麗善、雲林科大校長楊能舒昨簽署雲林高齡健康智慧整合合作協議書。記者陳雅玲／攝影

雲林人口老化嚴重，縣政府、國家衛生研究院、雲林科技大學及台大醫院雲林分部昨天簽署高齡健康智慧整合合作協議書，目標今年完成16鄉鎮、40據點收案，明年擴及20鄉鎮市，將雲林打造為高齡示範場域，作為未來衛福政策改善依據。縣長張麗善說，未來會共同研擬各方面的政策，要讓長輩延緩老化並延長壽命。

雲林縣府、立委劉建國全力爭取落腳台大雲林分院的國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心，預計明年完工，相關研究人員已進駐推動多項高齡健康計畫。研究中心執行長許志成說，計畫由官、學、研、醫合作，研究涵蓋長輩常見問題，包括慢性病、行動功能、骨鬆、多重用藥、社會疏離等層面。

張麗善、國衛院長司徒惠康、台大雲林分院長馬惠明、雲林科大校長楊能舒簽合作協議書，司徒惠康說，這次透過不同專業知識與技術整合一起，盼高齡長者可真正健康、活躍，成功老化。

馬惠明說，打造全國高齡醫學和健康福祉的國家隊，有信心在強強聯手下，讓雲林成為全國的標竿。

雲科大已在雲林每鄉鎮展開高齡長者健康服務，包括糖尿病健康識能課程，並運用AI科技有效揪出長者眼部病因等，校長楊能舒說，今年會與縣府、台大醫院到每鄉鎮做更深入合作。

台大醫院 老化 雲林

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