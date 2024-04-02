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配合海淡廠 佳里擬蓋受水池遇阻
經濟部水利署將在將軍區設海水淡化廠，並規畫在佳里區設置自來水受水池，占地約1公頃，昨天辦第1次說明會，居民認為受水池緊鄰夜市、住宅區，恐影響健康，且缺乏對生態、環境汙染等透明資訊，出席者一面倒反對，還有500人連署要求另覓地闢建。水利署、市府表示會再審慎研議。
水利署南區水資源分署表示，海水淡化廠屬國家既定重大建設，攸關發展，受水池選址過程也是經過學者、專家本於專業最後綜合考量，對於地方雜音，將持續溝通。
市府都發局配合海淡廠工程，闢建1公頃受水池，可裝置2萬噸水量，打算將佳里區原為都市計畫區內3筆農業用地變更為機關用地，在佳里區公所開第1次說明會，不過居民認為緊鄰住宅區，至少影響3000名居民生活；也有人說，受水池未來恐排放次氯酸鈉、長期低頻噪音及長期電磁波等問題。
金唐殿主委黃維明等人說，短短2天連署反對設廠的超過500人，建議應要改設在台17線以西人群稀少處較適合。選區多名市議員也都反對，立委郭國文指出，上月底就指出選址不當，會力挺反對到底。
位於將軍青鯤鯓的海水淡化廠，預定占地17公頃，其中含約5.1公頃綠地，規畫每日產水量20萬噸，分兩期興建，預計下月招標，2028年試運轉供水。
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