30年前種植超過2千公頃！台南「牛蒡王國」產量銳減原因曝 老農感慨萬千

台南市佳里區牛蒡進入產期，不過缺工及極端氣候等大環境不利因素，牛蒡栽種面積從30多年前逾2000公頃，銳減至目前30公頃，箇中起落讓不少老農感慨萬千，也盼能有更多人力接手。

佳里早年以栽種牛蒡著稱，有「牛蒡王國」美譽，約在每年11月栽種，清明前後採收，

30年前全盛時期佳里區種植超過2000公頃，外銷日本、香港、美國，但因栽種須大量人工，受到人工短缺、農村人口老化影響，種植面積逐年縮減，去年還有40公頃，今年更只剩30公頃，收成量預估600公噸，目前幾無外銷，專攻台灣本地市場。

佳里農會總幹事楊豐賓說，新鮮牛蒡批發價平均每公斤40元上下，佳里牛蒡品質佳，呈現供不應求，今年生長不錯，這兩天春雨滋潤更棒，一般進口牛蒡無法比擬。佳里牛蒡最大賣點就是國產新鮮牛蒡，但極端氣候下越來越不容易栽種，且人力短缺更苦惱，不乏7、80歲還在務農。

佳里農會本月13日9點起將農會塭內分部舉辦2024佳里好蒡產業文化活動行銷牛蒡，農會理事長陳振華、常務監事陳世輝、總幹事楊豐賓邀請遊客來參與，當天現場免費提供牛蒡雞湯、牛蒡肉包、牛蒡香腸、牛蒡甜甜圈各100份，也有音樂表演、青農及佳里商圈市集、農民節表揚及愛心公益活動，還有食農體驗鮮採牛蒡4梯次320人、涼拌牛蒡DIY80人名額，預約已報名秒殺。