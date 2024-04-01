南大附小醃西瓜綿大腸桿菌零檢出 提案宣傳好滋味助瓜農

南大附小彩虹斑馬團隊以「在阿嬤的古早味加點科學」為主題，入圍灃食教育基金會「灃食夢想計畫—夢想食驗事」。師生自製的薄鹽西瓜綿，未檢出大腸桿菌，學生主動向學甲區公所提案，並製作出「虱目魚肚佐西瓜綿御飯糰」，將在學甲西瓜節中好好宣傳在地美食。

西瓜綿是南部特產也是鄉土美食，一般農家為讓西瓜好好長大，會把植株中過多且未成熟的小西瓜摘除，遭摘下的小西瓜用鹽巴醃漬成醃瓜，就是古早味的西瓜綿。

但製好的西瓜綿如果保存不當，會孳生大腸桿菌，教師張景傑教師生以削皮後西瓜綿重量的2％加入食鹽，醃漬7天後風味絕佳，並由中華醫大教授助檢測大腸桿菌數，檢驗結果均為「未檢出」。

彩虹斑馬團隊派出4名四年級學生，向學甲區公所簡報西瓜節提案，學生郭炘柔說，設計「瓜魚闖關」及「特色料理」兩大活動，宣傳薄鹽西瓜綿作法，以及介紹學甲特產虱目魚的構造，預計送出100份西瓜綿魚丸湯及300張自製西瓜明信片，並將帶領長者現場DIY「虱目魚肚佐西瓜綿御飯糰」。