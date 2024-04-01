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南大附小醃西瓜綿大腸桿菌零檢出 提案宣傳好滋味助瓜農

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南大附小彩虹斑馬團隊自製薄鹽西瓜綿，送中華醫大檢驗。圖／南大附小彩虹斑馬團隊提供
南大附小彩虹斑馬團隊自製薄鹽西瓜綿，送中華醫大檢驗。圖／南大附小彩虹斑馬團隊提供

南大附小彩虹斑馬團隊以「在阿嬤的古早味加點科學」為主題，入圍灃食教育基金會「灃食夢想計畫—夢想食驗事」。師生自製的薄鹽西瓜綿，未檢出大腸桿菌，學生主動向學甲區公所提案，並製作出「虱目魚肚佐西瓜綿御飯糰」，將在學甲西瓜節中好好宣傳在地美食。

西瓜綿是南部特產也是鄉土美食，一般農家為讓西瓜好好長大，會把植株中過多且未成熟的小西瓜摘除，遭摘下的小西瓜用鹽巴醃漬成醃瓜，就是古早味的西瓜綿。

但製好的西瓜綿如果保存不當，會孳生大腸桿菌，教師張景傑教師生以削皮後西瓜綿重量的2％加入食鹽，醃漬7天後風味絕佳，並由中華醫大教授助檢測大腸桿菌數，檢驗結果均為「未檢出」。

彩虹斑馬團隊派出4名四年級學生，向學甲區公所簡報西瓜節提案，學生郭炘柔說，設計「瓜魚闖關」及「特色料理」兩大活動，宣傳薄鹽西瓜綿作法，以及介紹學甲特產虱目魚的構造，預計送出100份西瓜綿魚丸湯及300張自製西瓜明信片，並將帶領長者現場DIY「虱目魚肚佐西瓜綿御飯糰」。

區長張明寶表示，學甲西瓜節產業文化活動將於4月21日在學甲區華宗公園登場，活動除了選出學甲的西瓜王，並展售在地優良農漁特產，歡迎大家前來參加。南大附小指導老師陳怡均說，一道料理就是一種文化的延續與傳承，期望透過西瓜綿特色料理DIY協助推銷學甲的華寶大西瓜。

南大附小彩虹斑馬團隊自製薄鹽西瓜綿，送中華醫大檢驗，未檢出大腸桿菌，要利用學甲西瓜節宣傳好滋味西瓜綿。記者鄭惠仁／攝影
南大附小彩虹斑馬團隊自製薄鹽西瓜綿，送中華醫大檢驗，未檢出大腸桿菌，要利用學甲西瓜節宣傳好滋味西瓜綿。記者鄭惠仁／攝影

料理 虱目魚 西瓜

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