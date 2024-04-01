摩天輪、採礦車…雲林虎尾農博公園變樂園

雲林虎尾鎮農博公園搖身變成兒童樂園，縣府引進雲霄飛車、摩天輪、旋轉木馬、採礦火車、海盜船等遊樂設施，舉辦大型兒童嘉年華會，吸引上萬人同樂，縣長張麗善也帶小孫女首次現身；張麗善說，農博公園腹地大，將來不排除增設多項遊樂設施，讓公園增加親子樂趣，成為常態性樂園，吸引更多人每年來過兒童節。

「哇，雲霄飛車！」農博公園昨擠滿人潮，到處可見小孩拉著爸爸的手快樂奔跑，一下子玩旋轉飛車、一下子玩海盜船，又跑又跳有用不完的精力，滿園笑聲，還有寶寶爬爬賽、親子變裝秀，其中張麗善帶著2歲多的小孫女出場，「嬤孫」巧扮網球明星，全場歡呼。

張麗善說，農博公園變身遊樂園，她在入口就聽到孩子快樂笑聲，縣民都很期待雲林能有大型遊樂園，而農博園區腹地大，交通又方便，縣府會思考引進遊樂設施，規畫建造共融樂園。

縣府教育處長邱孝文表示，縣內各處社教館舍本月4到7日許多兒童節活動，包括斗六官邸兒童館有「歡慶同樂繪」、二手玩具屋有「智高積木競賽玩具快閃」、斗南他里霧文化園區「童趣他里霧」、水林黃金蝙蝠館「樂蝠LOVE兒童日」，讓大家玩個夠。