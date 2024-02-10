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小年夜及除夕家戶垃圾增 台南清運近5000公噸

中央社／ 台南10日電

台南市政府加強春節前家戶垃圾清運，市府環保局統計，全市小年夜、除夕2天共清運垃圾近5000公噸，較平日增加76％，「台南400」活動、台灣燈會登場是垃圾增量主因之一。

台南市環保局今天發布新聞稿指出，台南市清潔隊加強春節前垃圾清運，全市小年夜、除夕2天共清運垃圾4948公噸，較平日增加76％，資源回收量共527公噸，也較平日增加121％，市民應力行垃圾減量。

環保局表示，台南市大年初一至初三停收垃圾，初四加班收運，初五恢復正常收運；垃圾務必分類，寶特瓶及飲料杯等回收前應清洗乾淨，圍爐吃火鍋用瓦斯罐應先排空再交付資源回收車，勿直接丟到垃圾車，以避免車斗機器擠壓發生爆炸或焚化廠貯坑釀災。

環保局指出，2024「台南400」活動、台灣燈會登場，吸引遊客到台南旅遊，是垃圾量及資源回收量增量主因之一。另家中大掃除清出用不到的二手物，可交換給需要的人，或參加藏金閣二手免廢市集，延續物命，資源永續循環。

台南 台灣燈會 資源回收

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