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金龍報喜！新港奉天宮除夕搶頭香 東海男大生衝進廟達陣搶下

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
奉天宮董事長何達煌（左）與嘉縣長翁章梁（右二）共同頒贈龍年交趾陶給搶到頭香得主陳睿禾（左二）。記者魯永明／翻攝
奉天宮董事長何達煌（左）與嘉縣長翁章梁（右二）共同頒贈龍年交趾陶給搶到頭香得主陳睿禾（左二）。記者魯永明／翻攝

嘉義縣新港鄉奉天宮晚間除夕夜，遵循古禮搶頭香，深夜11點子時廟門開啟，眾多香客人手一支香，奮力往前衝，頭香得主是第三次參加的東海大學男大學生陳睿禾，獲贈價值10萬元的交趾陶大師林洸沂的龍年作品，嘉義縣人陳睿禾連續3年參加搶頭香，首次搶到頭香，開心得笑容滿面，獲得眾人祝福。

開廟門前，廟方在廣場舉辦晚會，晚會結束，開廟門、搶頭香登場，許多年輕人晚間8點就來等候，各地信眾聚集廟前的廣場，人人手持一支清香，準備大展身手搶頭香，祈求媽祖福佑，大家興高采烈等待，熱鬧滾滾，愈夜愈熱鬧。

子時一到，奉天宮董事長何達煌與副董事長林秀琴打開廟門，信眾奮力衝刺，往廟前正殿香爐插香，搶得頭香信徒獲得林洸沂大師的交趾陶作品。為讓返鄉過節鄉親及參拜香客，感受到過年歡樂氣氛，何達煌等理監事發送精美限量龍年造型紅包。

何達煌說，搶頭香信徒可獲一座出自林洸沂大師巧手的交趾陶藝術品「飛黃騰達」（市價高達10萬元）， 何達煌與縣長翁章梁共同頒贈龍年交趾陶給頭香得主陳睿禾；奉天宮正月初一至初五日每日上午9點至下午5點，奉天宮緣起於百年大醮活動，經開台媽祖聖示，舉行「七星平安橋．消災解厄」科儀，參加人員可領取平安米及精美小禮物。

農曆正月初四日上午9點接神及擲公籤的日子，何達煌將帶領董監事團拜接神後，向開台媽祖擲筊，依指示抽出代表一整年度國家整體運勢的「國運籤」，預測全年各行業整體發展，提供信眾作為今年行事參考。

嘉義縣新港鄉奉天宮除夕夜，遵循古禮搶頭香，子時廟門開啟，眾多香客人手一支香，奮力往前衝。記者魯永明／翻攝
嘉義縣新港鄉奉天宮除夕夜，遵循古禮搶頭香，子時廟門開啟，眾多香客人手一支香，奮力往前衝。記者魯永明／翻攝
嘉義縣新港鄉奉天宮除夕夜，遵循古禮搶頭香，子時廟門開啟，眾多香客人手一支香，奮力往前衝。記者魯永明／翻攝
嘉義縣新港鄉奉天宮除夕夜，遵循古禮搶頭香，子時廟門開啟，眾多香客人手一支香，奮力往前衝。記者魯永明／翻攝
子時一到，奉天宮董事長何達煌與副董事長林秀琴打開廟門。記者魯永明／翻攝
子時一到，奉天宮董事長何達煌與副董事長林秀琴打開廟門。記者魯永明／翻攝
嘉義縣新港鄉奉天宮除夕夜，遵循古禮搶頭香，子時廟門開啟，眾多香客人手一支香，奮力往前衝，頭香得主是第三次參加的男大學生陳睿禾。記者魯永明／翻攝
嘉義縣新港鄉奉天宮除夕夜，遵循古禮搶頭香，子時廟門開啟，眾多香客人手一支香，奮力往前衝，頭香得主是第三次參加的男大學生陳睿禾。記者魯永明／翻攝
搶頭香信徒獲贈一座出自林洸沂大師巧手的交趾陶藝術品「飛黃騰達」（市價高達10萬元）。記者魯永明／翻攝
搶頭香信徒獲贈一座出自林洸沂大師巧手的交趾陶藝術品「飛黃騰達」（市價高達10萬元）。記者魯永明／翻攝

交趾陶 奉天宮 媽祖 除夕夜

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