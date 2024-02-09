金龍報喜！新港奉天宮除夕搶頭香 東海男大生衝進廟達陣搶下

嘉義縣新港鄉奉天宮晚間除夕夜，遵循古禮搶頭香，深夜11點子時廟門開啟，眾多香客人手一支香，奮力往前衝，頭香得主是第三次參加的東海大學男大學生陳睿禾，獲贈價值10萬元的交趾陶大師林洸沂的龍年作品，嘉義縣人陳睿禾連續3年參加搶頭香，首次搶到頭香，開心得笑容滿面，獲得眾人祝福。

開廟門前，廟方在廣場舉辦晚會，晚會結束，開廟門、搶頭香登場，許多年輕人晚間8點就來等候，各地信眾聚集廟前的廣場，人人手持一支清香，準備大展身手搶頭香，祈求媽祖福佑，大家興高采烈等待，熱鬧滾滾，愈夜愈熱鬧。

子時一到，奉天宮董事長何達煌與副董事長林秀琴打開廟門，信眾奮力衝刺，往廟前正殿香爐插香，搶得頭香信徒獲得林洸沂大師的交趾陶作品。為讓返鄉過節鄉親及參拜香客，感受到過年歡樂氣氛，何達煌等理監事發送精美限量龍年造型紅包。

何達煌說，搶頭香信徒可獲一座出自林洸沂大師巧手的交趾陶藝術品「飛黃騰達」（市價高達10萬元）， 何達煌與縣長翁章梁共同頒贈龍年交趾陶給頭香得主陳睿禾；奉天宮正月初一至初五日每日上午9點至下午5點，奉天宮緣起於百年大醮活動，經開台媽祖聖示，舉行「七星平安橋．消災解厄」科儀，參加人員可領取平安米及精美小禮物。