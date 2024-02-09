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限時4天 雲林幣線上紅包豪灑80萬枚 每天2萬份發完為止

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
「雲林幣扭一下」App從2月9日到12日（除夕至大年初三）限時4天發送8萬份線上紅包。圖／雲林縣政府提供
「雲林幣扭一下」App從2月9日到12日（除夕至大年初三）限時4天發送8萬份線上紅包。圖／雲林縣政府提供

今年春節連續假期有7天，雲林縣政府推出的「雲林幣扭一下」App限時4天發送8萬份線上紅包，縣長張麗善則從今晚除夕夜、初一及初三，至縣內43間宮廟發新春祈福福袋，詳細時程可在雲林縣政府新春網 https://2024newyear.yunlin.gov.tw/ 查詢。

縣府每年春節期間都會在雲林幣扭一下App發放線上紅包，送給每名使用者10枚雲林幣的驚喜，今年也不例外；計畫處表示，此次發送日期為2月9日至12日（除夕至大年初三），每天2萬份，領完為止，民眾可及早下載App並完成註冊、綁定等，以順利領取。

另，張麗善表定今晚8點起至土庫南天宮、順安宮、鳳山寺、順天宮，虎尾德興宮、天后宮，西螺新天宮、福興宮等廟宇發福袋，初一及初三則於上午8點起接力在山、海區主要信仰中心發放。

雲林縣新春祈福福袋發送時程表。圖／雲林縣政府提供
雲林縣新春祈福福袋發送時程表。圖／雲林縣政府提供

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