限時4天 雲林幣線上紅包豪灑80萬枚 每天2萬份發完為止

今年春節連續假期有7天，雲林縣政府推出的「雲林幣扭一下」App限時4天發送8萬份線上紅包，縣長張麗善則從今晚除夕夜、初一及初三，至縣內43間宮廟發新春祈福福袋，詳細時程可在雲林縣政府新春網 https://2024newyear.yunlin.gov.tw/ 查詢。

縣府每年春節期間都會在雲林幣扭一下App發放線上紅包，送給每名使用者10枚雲林幣的驚喜，今年也不例外；計畫處表示，此次發送日期為2月9日至12日（除夕至大年初三），每天2萬份，領完為止，民眾可及早下載App並完成註冊、綁定等，以順利領取。